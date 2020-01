Con una causa en su contra, el cura Pachado renunció a la parroquia de su comunidad

“Porque (aunque) mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá”, dice el Salmo 27,10. Por estas horas, el padre Moisés Pachado ya no está a cargo de la Parroquia San Francisco de Asís, en Andalgalá. Desde el Obispado se informó que el obispo Luis Urbanc designó como administrador parroquial de esta comunidad al presbítero Martín Melo, quien se venía desempeñando como vicario parroquial.