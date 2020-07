Concejal Roxana Figueroa: “El COE se achicó y muchos hemos quedado afuera”

La Concejal de Belén, Profesora Roxana Figueroa brindo declaraciones al Belén-info.com, refiriéndose al funcionamiento del COE y también a pedidos de informes realizados en el Concejo Deliberante sobre los protocolos establecidos. Esto nos comenzaba diciendo: “Respecto al funcionamiento del COE, es como que esta organización tan importante que debería estar al frente de todas las decisiones, ha ido siendo, permítase usar el termino, desmantelado de sus integrantes, y hoy por hoy el COE está constituido por unas cuantas personas, algunos funcionarios del municipio, por suerte sigue la Dra. Marianela Saracho, y las fuerzas de seguridad, los demás hemos ido, desde mi punto de vista, quedando un poco de lado, tanto en la toma de decisiones como en la participan de esas reuniones”. Señaló.

“Si bien escuche la conferencia (del día domingo pasado) por radio, porque simplemente en un grupo que estoy se informaron que había una conferencia de prensa a las 18 horas, no sabíamos donde iba a ser y qué se iba a informar, al igual que todos los ciudadanos me enteré cuando lo escuche. La verdad que es lamentable, si bien no voy a ir a determinar cosas, ni a poner mi punto de vista para que sea dado a conocer, pero sí creo que por respeto y formo parte de lo que son las autoridades acá en Belén debería ser tenida en cuenta de otra manera, Así que lamento que el COE se haya reducido tanto y desde mi punto de vista creo que más allá de la reducción, se ha oficializado tanto”. Añadió.

En el mismo sentido dijo: “Yo escuche al Director de Rentas que solo iban a seguir habilitados los comercios esenciales, que eso se iba a mantener hasta el día jueves, que ahí cumplimos con los 14 días de aislamiento que se había determinado cuando se activó el protocolo hace dos semanas atrás y esta mañana (por el lunes) nos despertamos con un decreto del Intendente que por fuera de las decisiones del COE, determina que el comercio se habilita en su totalidad, entonces hay ahí como un despropósito de lo que dijo uno y dice el otro”. Indicó.

“Eso es algo que vengo observando hace tiempo cuando asistía a las reuniones del COE donde se tomaban algunas determinaciones dentro del seno del COE con las autoridades presentes y de repente el Intendente salía a decir cosas por otro lado, si bien muchas de las determinaciones que se han tomado gracias a Dios han salido bien, como por ejemplo el traslado de estudiantes, el traslado de algunas personas acá a Belén, salió bien en cuanto que no tuvimos que lamentar ningún contagio, pero así es como que se ha venido dando esa situación el COE por un lado y el Señor Intendente por otro”. Afirmó.

Luego agregó: “El COE se ha constituido con un criterio sanitario y desde las primeras reuniones se ha admitido, el mismo intendente siempre dijo que la cabeza del COE era la Doctora Marianela Saracho, justamente porque todos los criterios en las tomas de decisiones, debían ser criterios sanitarios”. destacó.

Con respecto al anuncio de los testeos que tuvo en vilo a la comunidad: “Creo que él (Intendente) se adelantó a dar una información que quizás no le correspondía, desde su investidura como Intendente, si le correspondía a la autoridad sanitaria. Si bien después el intendente dice que era más irrespetuoso dejar al agente esperando, pero ya la doctora no iba a salir a decir lo mismo que había anticipado él. En ese sentido me parece que siempre hay que ser respetuoso de la autoridad que cada uno tiene y que cada uno se tiene que dedicar a hacer las cosas que tiene que hacer”. Expresó.

En el mismo sentido manifestó: “Mi opinión personal es que lamentablemente el COE se achicó y muchos hemos quedado afuera, si bien está integrado por salud, seguridad en este momento, creo que el pueblo tiene 8 autoridades que es el Intendente y los 7 concejales, que por mayoría o por minoría hemos sido elegidos por el voto popular y hemos llegado al lugar donde estamos gracias a eso, entonces no deberíamos ser dejados de lado”.

“Como Bloque estamos conversando analizando la situación, si bien hay situaciones que nos han llevado a nosotros a alejarnos un poco del COE, particularmente yo no he asistido a algunas reuniones, pero últimamente si estuve haciendo presencia porque que como representante de la minoría debo estar, quizás no soy tenida en cuenta en mis opiniones o en mis puntos de vista, pero debo estar para escuchar, para saber lo que se trata”.Subrayó.

También Figueroa Agregó: “En el Concejo Deliberante se ha presentado un pedido de informe para que se nos presente cuales son los protocolos bajo los cuales por ejemplo el Municipio ha habilitado a que cada área vuelva a trabajar al 100 por ciento como lo estaban haciendo. Con respecto a los locales comerciales, de mi autoría, he elaborado un protocolo de locales comerciales, que no ha sido tenido en cuenta, si había sido tenido en cuenta otro que había determinado creo que es el encargado de comercios el Señor Silvero; los comercias cumplen en tener el alcohol en gel, el trapo de piso húmedo, pero no sabemos si es al cien por cien, no hay alguien en la puerta como en la ciudad de Catamarca colocándole el alcohol en gel a las personas, acá el alcohol está ahí el que quiere se lo pone y el que no, no”. Enfatizó.

“Hay varias falencias que hay que cambiarlas, nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con esto, porque no es que esto va pasar y se terminó, nos vamos a tener que acostumbrar al uso de la higiene, al uso del tapabocas, a que cada comercio tenga el resguardo para cada uno de sus clientes y lo que insto es que cada comercio tenga responsabilidad y conciencia social ante esta situación que estamos pasando y si no hay un papelito que diga lo que tiene que hacer, que ellos desde su responsabilidad como parte de la ciudadanía de Belén, sean ellos quienes implementen sus propios protocolos, los cuidados que las personas tienen que tener, que sean ellos quienes impulsen la desinfección de sus locales comerciales, no estén esperando que alguien les diga para que lo hagan, sean ellos quienes cuiden al cliente”.

En su última parte la edil Figueroa se refirió el hecho de público conocimiento que tuvo tanta repercusión en la comunidad de Belén, con respecto a un accidente de un funcionario Municipal, esto decía: “Lo conozco a Cristian, me alegro mucho que más allá de esta desgracia que ha tenido, esté bien de salud, en su integridad física, me alegra mucho que él esté bien y que los demás ocupantes de este vehículo también, eso, por un lado. Por otro lado, me parece que es lamentable que siendo funcionario del municipio, haya incumplido con un deber al cual se le está obligando la sociedad, es algo innegable, más allá de que se diga lo que se diga, Cristian es un funcionario que estaba a cargo de dos áreas importantes en el municipio, por un lado Ceremonial y Protocolo, por otro lado estaba cargo de la Dirección de Cultura, son dos áreas importantísimas en el municipio y es innegable que él a incumplido con su deber, con su responsabilidad social justamente, por ser funcionario a incumplido con la cuarentena. Se saca mucho los trapitos al sol al resto del ciudadano que incumple, acá él incumplió por lo tanto creo que corresponde que se haga cargo de este incumplimiento, creo que corresponde que él se aleje de las áreas en las cuales estaban siendo la cabeza, justamente porque moralmente y no va a tener ya la misma autoridad que él solía tener. Entonces me parece que ante el incumplimiento debe ser tratado de la misma forma que cualquier ciudadano común, a los ciudadanos que habían estado en una fiesta en Jacipunco los han llevado detenidos, a los ciudadanos que habían esté peleado en Villa Vil de los ha llevado detenido, se busca la gente que incumple, en muchas en situaciones anteriores se las ha ido a buscar en la casa al que incumplía, creo que el cargo de funcionario no le es inmune y corresponde que tenga y el castigo que tenga que tener”.Concluyó.