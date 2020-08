Concejal Roxana Figueroa sobre traslado de pacientes dializados a Andalgalá

Belen-Info.com dialogó con la Concejal Profesora Roxana Figueroa, quien elaboró un proyecto de comunicación para dar cumplimiento a la Ordenanza N° 1043/19 referente al traslado de pacientes hemodializados, Esto nos comentó: “Con respecto a la ordenanza yo elaboré la 7° sesión del Consejo, el proyecto de comunicación referido a que desde el municipio se debería dar cumplimiento a la ordenanza 1043/19 que tenía como extracto que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá afectar una vez por semana el minibus perteneciente al parque automotor de la Municipalidad de la ciudad de Belén, a los choferes de la misma, para trasladar a los pacientes sometidos a tratamiento de diálisis hasta el vecino departamento de Andalgalá. Me pareció importante comunicar esa ordenanza para que se dé cumplimiento a la misma, debido a que hay varios pacientes que se dializan en Andalgalá y habían quedado como un poco fuera, de este beneficio, si bien el municipio no cuenta ya con el minibus porque como es de público conocimiento, están con desperfectos mecánicos, se habían habilitado este año camionetas del municipio o vehículos particulares con choferes y todo lo demás, que seguían trasladando, pero no a todos los pacientes, solamente a algunos. Esas personas que han quedado sin el beneficio se han acercado a mí y yo he comenzado a bregar por ellos a procurar de que se los tengan en cuenta, porque como todos sabemos es un tratamiento que no se debe cortar, es importante para ellos porque tienen todas las ganas de vivir, de estar bien para ellos para su familia y aparte de hacerlo de manera particular les demanda altos costos, estamos hablando de entre 12 a 14 mil pesos mensuales, ellos se deben trasladar 3 veces por semana”. Señaló.

“Vengo bregando, lo he conversado varias veces con el Intendente, quien me ha prometido que se le iba a dar solución, entonces me ha parecido importante de hacer una comunicación de esta ordenanza para que estos pacientes sean incluidos en estos traslados”.Aseguró.

Lugo agregó: “Son reclamos justos de estos pacientes porque hoy en día la situación económica nos aprieta a todos y a ellos de manera particularmente, yo sigo bregando por ellos y sigo esperanzada que desde el municipio le va a dar una ayuda, una solución para que continúen con su tratamiento por lo menos, que sigan realizando el tratamiento en Andalgalá hasta que podamos contar acá en Belén con el Centro de Diálisis que está en plena construcción”. Indicó.

En Otra parte Manifestó Figueroa: “Varias oportunidades he podido hablar con el Intendente y he pedido que se los tenga en cuenta a estos pacientes y siempre me dio la respuesta de que sí, hasta ahora no se ha dado, no se porque, pero calculo que en estos días estos pacientes van a recibir el beneficio sobretodo para alivianar el bolsillo y quitarle el peso anímico, porque eso de estar pensando de que tienen que recibir el tratamiento con todo lo que eso significa, de que tiene que tener el dinero para movilizarse, si van acompañados para compartir algo con la persona que los acompaña, o sea que la carga anímica que esta situación les provoca también es como que no le ayuda para su tratamiento”. Afirmó.

Por otro lado se refirió a la última sesión donde se trató ordenanza referente a: “Autorizar al DEM mediante la presente Ordenanza, a realizar la compra de un (1) Minibús para aproximadamente 15 personas”. y esto nos decía: “Esa ordenanza fue aprobada por mayoría, desde mi punto de vista personal y había pedido a la palabra en la sesión para decir que no veía que sea un gasto necesario justamente porque si hasta fin de año, está la promesa se va a inaugurar el centro de hemodiálisis en Belén y estaríamos haciendo un gasto innecesario desde mi punto de vista, entonces me parecía mucho más económico seguir este haciendo los traslados de manera particular o tomar la opción que quedado el centro de hemodiálisis de Andalgalá de que ellos van a poner el vehículo y que desde aquí pongan chofer y combustible, entonces mis pares desde bloque hemos votado por la negativa, pero no, porque estemos en contra del beneficio para estas personas sino porque no nos parece que se compre lo más para el municipio vehículo más para el municipio, si bien ese vehículo va quedar para quizás otras cosas, pero me parece que en este momento que vive nuestro país, nuestra provincia y municipio mismo es un gasto innecesario, a sabiendas de que se están comprando muchos vehículos en el municipio y por ahí quizás esos vehículos pueden servir para llevar a la gente también, entonces el bloque del Justicialismo ha votado por la negativa porque no nos parecía necesario ese gasto, no en contra de la gente sino es en contra de esa compra, estamos hablando de 3 millones de pesos que saldría este minibús que para este momento sigo pensando lo mismo es innecesario, se puede invertir ese dinero en cosas mucho mas importante y a los pacientes darles el beneficio de esta ayuda en vehículos particulares hasta que tengamos en Belén el Centro de hemodiálisis”. Concluyó.