Concejal Valdez Franco cuestionó la falta de informes y el mal estado del Frigorífico Municipal

El Día Jueves pasado se llevó a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de la ciudad de Belén, una extensa sesión donde se trataron 16 proyectos. Belén-Info.com habló con el Concejal Guillermo Valdez franco quien no comentó sobre proyectos de su autoría, como, Proyecto referente a: “declárase de Interés Municipal y estratégico al Matadero y Frigorífico Municipal de la Ciudad de Belén” y Proyecto de Pedido de Informe “El DEM deberá sobre la compra y/o adquisición de vehículos realizadas durante la gestión 2015/2019 y hasta el día de la fecha”.

Esto expresaba Valdez Franco: “La Sesión fue medio atípica, ya que duró 6 horas un récord terminamos a las seis de la tarde, porque tendrían que hacer hecho una sesión la semana anterior y algunos concejales no quisieron hacerla sesión, no entendemos todavía por el motivo y se amontonaron muchos proyectos y entre eso un pedido de informes que ya lo había hecho hace dos o tres semanas atrás pidiendo informe al Ejecutivo Municipal sobre la compra adquisición de vehículos nuevos, que en estos últimos días hemos visto por el COVID-19, por una cosa u otra, Han venido varios a Belén, El gran rumor es que ya no lo están funcionando todos los vehículo nuevos que han chocado o que han volcado y no sabemos el informe, no nos contestaron informe, no nos admiten aquí, los otros concejales encubren , no aprueban como yo les he dicho ayer, y nosotros, el pueblo, la población sigue en duda, cómo el manejo de la adquisición de vehículo y del uso del vehículo. Hay proyectos presentados, hay ordenanzas aprobadas en relación al cual se tienen que manejar el con el tema, los vehículos con un solo chofer, un montón de disposiciones con identificación de los vehículos, que no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque lo usan con fines políticos o particulares, Inclusive hay denuncias de vecinos, denuncias verbales por supuesto, de que lo llevan para el campo, para uso de aparecimiento, de diversión y no con fines que tienen que ser usados los vehículos también se presentó en el día de ayer una compra de una combi, con el justificativo de que para llevar a la gente a que se dialice en Andalgalá, la cual nosotros no estuvimos de acuerdo porque adivinamos un uso político de esa de ese vehículo, ya que si es para el uso de la gente que se dializa, hasta que se lo licite, porque queremos que solicite, no se le compre a un amigo, van a pasar uno o dos meses hasta que la combi venga, hay que ver si hay disposición en caso de que venga rápido, por lo menos yo avizoro por lo menos 60, 90 días hasta que la combi esté en Belén”.Señaló.

En el mismo sentido agregó: “Se va a inaugurar teóricamente el centro de Diálisis en diciembre, según unos proyectos que anuncian intendente, cosa que también visualizo que no va a ser cierto que no se va a poder cumplir porque se lo ve muy lerdo la obra y en todo caso que se inaugure en diciembre, que tengan razón, el vehículo va a funcionar solamente uno o dos meses llevando a la gente a Andalgalá, lo que lo cual no se justifica el compra de un vehículo por uno o dos meses de uso, de todos modos hay una combi que el municipio que tiene rota hace varios meses y no son capaces de arreglarla, pedimos que se arregle la combin. El vehículo ese lo van a comprar en realidad, por eso avizoran un uso político y de amigos como hacen siempre que viajan a Catamarca, los que ellos seleccionan, ya lo hemos visto anteriormente y en otros casos, así que por eso también hemos rechazado la compra del vehículo”.Indicó.

En cuanto a los vehículos adquiridos por el Municipio, dijo: “No sabemos concretamente como concejales si son dos o cinco vehículos, porque hay vehículos que según la gente, según lo que se ha visto, lo que los observadores, que se ha comprado vehículos y no se los ha visto más, se dice que están en talleres y que los están arreglando, que han tenido accidentes, no sabemos cuáles son las verdades, lamentablemente ya hace dos meses que venimos pidiendo informe sobre el tema este y los concejales en un acto de incumplimiento del deber de funcionario público, porque es obligación del Concejo pedir informe al intendente, saber sobre los temas. Ningún Concejal puede decir que sabe sobre el tema, solamente los que están muy cerca de ellos, que son uno o dos y el resto estábamos abriendo la boca, como toda la población y no nos están contando informe, es más grave, del Concejo no dejan que salga un informe, los otros concejales se complotan con el Ejecutivo, un complot, diría yo, en contra de la población”. Enfatizó.

Respecto del Dinero recibido para la fiscalización de viviendas que la Provincia aportó al Ejecutivo municipal, dijo: “Hasta el día de hoy al Concejo no llegó ninguna información, lo que nosotros lo sabemos por los medios, a nosotros nadie nos dijo cuánta plata es, de qué modo, porque según entiendo de la provincia nos han dicho que no le van a dar plata, le van a dar solamente cuentas para que saquen material, para que hagan cosas, no plata. No sé cuáles son las verdades ni ningún Concejal sabe, porque tampoco dan información sobre eso. Aquí hay, como digo, dos concejales que tienen o tres que tienen llegada al Ejecutivo y lo demás estamos todos en banda”. Añadió.

En Cuanto al Frigorifico Municipal, expresó: “Yo he presentado ayer un proyecto de declaración, que en realidad es una estrategia política por el tema del matadero, hemos ido a visitar un matadero y es escalofriante la dejadez en la que está y preocupante el abandono, el mal manejo del edificio, del proceso, del personal, de los insumos, de todo lo que se pueda cuestionar, es cuestionable. Usted bien entra del matadero ve como si fuera una ciudad abandonada, todos los montes crecido, el parque abandonado literalmente, el excremento, la sangre y el agua en las calles del matadero, estrictamente al medio ambiente, eso en verano debe ser un infierno, tenemos foto, los cables de luz expuestas este altamente peligroso, los baños destruidos, los muchacho sin los elementos adecuados sin las botas, se andan prestando las botas, no todos tienen, un sinfín de cosas escalofriantes, nosotros fuimos hace dos o tres semanas y vamos a volver. Entiendo que ya han conseguido alguna indumentaria, queremos ir a cotejar eso y certificarlo si es cierto, pero no sé si han hecho algún arreglo de edificio. El tema de la caldera está destruida hace mucho tiempo, hace muchos años, de los cuatro que esta el intendente Ríos no se ha hecho nada en relación al tema, lo que va del año tampoco, entiendo y como siempre, están haciendo gestiones. pero las soluciones no llegan, es altamente cuestionable”. Subrayó.

“Los empleados del frigorífico son alrededor de 38, creo que son 18 becados, lo cual esta mal porque son chicos que están ganando moneda y es prácticamente un oficio que demanda una cierta capacitación, que demanda un cierto riesgo, de un montón de cosas, no tienen ART, no tienen aporte jubilatorio, a la vera de Dios como se dice y resulta de que los que están, digamos los profesionales que están dentro del esquema de empleo del municipio, también se quejan porque les faltan elementos, así que el tema en cuanto a lo humano, al personal o a los trabajadores, muy malo, los de los incentivos que se les está dando son muy pocos, han trabajado durante la pandemia, no se les ha pagado, se les ha prometido, no se le ha pagado, con el tema del empleado pésimo todo. Con el tema del edificio hay una cámara que no anda, solamente están dando una cámara, carnean solamente dos días a la semana, pueden carnear alrededor de 20 animales y con eso no da abasto para Belén, andando a las dos cámaras podrían carnear más días y podrían manejarse de otro de otro modo. Ya que el por ejemplo el tema de Natilla tema del caso de COVID19 la otra vez, se dejaba de pasar carne, entonces teníamos que autoabastecernos con el matadero.” Afirmó.

En el mismo sentido sobre el Frigorífico Municipal agregaba Valdez: “Hay un container, son tres elementos, digamos, una cámara que está funcionando normalmente, una cámara que no están andando y un container que lo usan de emergencia, que también no está en muy buen estado, está funcionando bien, pero no está en muy buen estado”. Aseguró.

“En síntesis yo hice el proyecto concretamente y que no ha sido probada, se rechazó porque ameritaba eso, porque en realidad no encuadraba dentro de lo jurídico, de lo legal, ha sido digamos una jugada política, yo creo que a partir de eso el municipio se va a ocupar del matadero municipal, porque estaba seriamente abandonado, El personal estaba en mal estado, mal atendido, mal pagado y bueno, el tema de edificio, el tema de los cables, nosotros tenemos fotos de los baños, la indumentaria de la gente, las cámaras están sin funcionar, el parquizado un abandono , el agua y se contamina el medio ambiente, es un desastre todo, no entiendo yo cómo se aprueba esto, si uno va por que es la ley y las normas del código alimentario nacional esto directamente no se puede aprobar, porque con el solo hecho y eso hemos dicho hace 10 años atrás, cuando han hecho el matadero, de que el camión tiene que transitar por cinta asfáltica desde que sale el matadero hasta que llega a la carnicería y con el solo hecho de irse ya estábamos mal parados, si de SENASA viene con un inspector medio rígido, no pasa el control y estamos hablando de alimento que hay a partir de observaciones que hemos hecho hasta a nivel internacional, como en Alemania o inclusive en Catamarca que trabajadores de los frigoríficos se han contaminado con el COVID 19 y a partir de ahí es un foco de infección para toda la población, imagínense de qué estamos hablando. Así que yo le he dicho en la sesión, hoy el matadero es tan importante como el hospital, hay que darle bolilla y hay que meterle dinero y hacer inversión, hay que hacer arreglos, hay que atender a la gente que trabaja, hay que mejorar la situación económica porque también está haciendo un gran sacrificio y un gran trabajo, así que yo creo que es de vital importancia el matadero municipal, por eso pido yo que se declare de interés municipal, digamos que no cabe teóricamente, pero esto es como un llamado de atención”. Manifestó.

Para cerrar Valdez dijo: “Por qué puede ser que estén haciendo esto (con el frigorífico), porque tienen la mala intención de privatizar, entonces eso puede estar siendo escondido detrás de la cortina negra del municipio”. concluyó.