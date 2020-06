Concejal Valdez Franco: “Es una represión política por los pedidos de informes, no es otra cosa”

En la sesión del día jueves en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Belén, el Concejal del FDT Luis Guillermo Valdez Franco había comentado que tenía fiebre y había perdido el olfato lo que motivo que los representantes del bloque oficialista solicitaron se active el protocolo del COVID-19 (coronavirus), motivo por el cual fue trasladaron al Hospital Zonal Belén en donde se encontraba en la mañana de este viernes.

Desde el Hospital Zonal Belén el Concejal de la oposición ante un medio de comunicación ha efectuado las siguientes declaraciones. “Es una represión política por los pedidos de informes, no es otra cosa, eso tiene que quedar claro, yo no tengo ningún problema de salud, lo que tengo yo es que tengo una alergia al frío, me hace frío y me da fiebre pero me pasa casi todos los días y me da fiebre por un rato, es una reacción alérgica, yo tomo un tafirol o una dipirona y me pasa automáticamente”. Señaló.

“ yo lo aclaré en la sesión, es más hubo sesiones en donde yo también dije que tenía fiebre, dolor de cabeza y pérdida de olfato y nunca se activó el protocolo y nunca me reprimieron, nunca se enojó nadie, todos lo tomaron como una broma, nos reímos y siguió la sesión, lo que pasa que hoy están acorralados en estos tantos pedidos de informes y que va a pasar ahora hoy van a cerrar el Concejo para hacer “aspaviento” por el tema de la pandemia, van a usar la pandemia, van a gastar dineros públicos como lo están haciendo como ellos viven del estado no les interesa que el estado pierda plata, sigue perdiendo plata y usan elementos del estado para hacer política. Van a cerrar hoy el Concejo y el lunes feriado no se puede presentar proyectos porque como son la mecánica de la sesiones uno puede presentar el lunes hasta las 12:00 del mediodía los comunicados que salen de las comisiones para que esa sea la llave que abre la sesión, porque como hoy viernes no va haber Concejo y el lunes va a ser feriado la semana que viene van a tratar de hacer sesión para que el Intendente no tenga que ir a explicar lo que yo le estoy preguntando de sus viajes, todas son herramientas, manipulaciones y manejo político, yo nunca tuve ninguna enfermedad, nunca viajé, fui a Londres hace 20 días atrás el único viaje que hecho ha sido el 20 de febrero, fui a Catamarca dos veces y no volví nunca más a salir; no tengo contacto con nadie, yo prácticamente vivo solo con mi hija somos dos en una casa gigante y a veces no tenemos contacto prácticamente yo si me contagio me contagio del Concejo que seguramente van a traer el virus de la Intendencia, pero yo no tengo una fuente de contagio visible, viable, posible”. Añadió.

“Al comentarle que no se terminó de tratar el punto en cuestión a lo que había solicitado en el pedido de informe, se le preguntó si tuvo la visita de sus pares o pudo dialogar telefónicamente porque está aislado, expresó: “Que está perfecto, estoy espléndido no tengo ningún problema de salud, repito activaron el protocolo por represión política, eso que le quede claro a todo Belén ellos van a querer inventar cualquier cosa, como ahora lo estoy castigando, eso no le gusta que se les pida informes, quieren ser los dueños del mundo porque como les decía ayer tienen plata para comprar una elección y es el Intendente por cuarta vez sin llevar ningún progreso para Belén, han gastado toda la plata de las regalías ahora el gobierno les manda $ 25.000.000 más, van a seguir despilfarrando porque no hacen ninguna obra productiva que es lo que le hace falta a la gente que le den trabajo, que sean trabajos genuinos de por vida para que ellos se sustenten fuera del paragua del estado para que ellos no lo puedan manejar pero a ellos lo que les interesa son los 1.360 becados, los 200 contratados que son herramientas política que ellos tienen y que es lo que manejan con dineros públicos para aferrarse al poder que es lo que les hace falta porque sin el poder no saben vivir ustedes pregúntele de que trabajan de que viven son todos una manga de parásitos del gobierno no tienen otra herramienta política y económica que el gobierno ustedes lo sacan del gobierno y se mueren de hambre al otro día, como ya les ha pasado por eso se aferran tanto con uñas y dientes al gobierno, al estado”.

“Que quede en claro el tema de mi salud no está en cuestión, es otro tema, no seamos poco inteligentes, lo sepamos leer a la idea esto es vergonzoso, improlijo, no tengo ningún síntoma, no he viajado, no tengo porque estar aquí, estoy preso político porque no tengo fiebre ayer me tomaron y tenía 35,4, me atendió el Dr. Paredes. Yo le digo a la población que no nos dejemos meter los dedos en los ojos, aquí hay mucho dinero en juego, hay muchos intereses en juego ellos lo saben y están viviendo de eso, ellos son los más grandes interesados de todo esto lo van a defender al Intendente de que haga sus “atorrantadas” como siempre y eso está en juego, en el Concejo hay dos partidos entonces aquí hay una pelea política y yo estoy siendo víctima injustamente de mis observaciones y exigencias, ayer les decía en la sesión, les pido que imaginemos que podemos tener un mejor Intendente, todo lo que yo hago es para que el intendente mejore, para que no tengamos que andar por detrás cuidándolo que no haga mal las cosas y sin embargo eso les duele que les digan”. Arremetió Valdez.

En otra parte de su extenso relato Dijo el Concejal Valdez: “No nos dejemos confundir a la gente les pido aquí están en juego otras cosas, estamos analizando los libros banco y hay cosas que no nos quedan claro, hay dinero que no tienen justificación, no tienen expedientes eso es gravísimo, vamos a ir al contador la próxima semana a exigirle que nos diga a donde van esos dineros, eso no les gusta. Imagínense viajan a Buenos Aires y no es primer viaje del Intendente según entiendo por comentario de la gente que es no es primer viaje del Intendente a Buenos Aires sin blanquear y va por cuestiones privadas y las hace pasar como públicas no es la primera vez que está pasando esto”. Manifestó Valdez.