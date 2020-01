Concejal Valdéz Franco: “Hay que empezar a pensar en soluciones serias y en corto plazo”

El Concejal del Frente de Todos de la Ciudad de Belén, Guillermo Valdez Franco, preocupado por la situación que está viviendo la población por la falta de agua potable, especialmente en el barrio Bella Vista, quienes anunciaban el corte de ruta si no se le solucionaba la situación de la falta del vital elemento durante tres semanas, viajó a la Ciudad Capital para realizar contactos y gestiones ante las autoridades correspondientes del gobierno de Catamarca y se consiguió la bomba que para el pozo que provee al Barrio El Molino.

Según informó el edil Valdez Franco se reunió este viernes con autoridades del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la Provincia en este caso con la Secretaria de Agua Ing. Florencia Zarauz y el Director de planificación de proyectos y obras de agua, Ing. Fernando Molas a quienes le planteó la situación caótica que se viene repitiendo durante las temporadas de verano de estos últimos años, ante lo cual las autoridades le solicitaron información relacionada con el estudio del proyecto del acueducto del Río Agua Clara que se hizo en años anteriores, además información de los regantes de esta ciudad, para trabajar en conjunto sobre estas falencias históricas en el servicio de agua potable y riego del Departamento Belén, lo que a su regreso comenzaría a concretar lo solicitado para enviarlo a la brevedad.

Las autoridades mencionadas precedentemente le comunicaron al Concejal Valdéz Franco que ellos van a solucionar los temas urgentes pero van hacer un proyecto a largo plazo para Belén, manifestaron que se inclinan hacia la concreción de la obra del acueducto que sería la mejor solución que se podría hacer, pero se conoce que es un proyecto que demandaría una inversión millonaria.

“También se habló sobre la posibilidad de hacer pequeñas presas en los Ríos el molino, el río seco y el río de la cañada para captar el agua cuando llueva para que no se la pierda y que sea utilizada por los regantes”.Comentó Valdéz.

Asimismo dijo; “Otra idea que sugirió es que el agua de acequia desarenada no potabilizada se la mande por la red de agua, llamada vieja, para que sea de uso doméstico como regar las plantas y que el agua potable vaya por la red de agua nueva para uso sanitario en las viviendas de esa manera se evitaría un poco el gasto que produce el agua para potabilizarla, también teniendo en cuenta que en Belén cuando llueve se merma el consumo a la mitad de lo habitual, si se puede tener esa alternativa sería mucho mejor”.

“Del mismo modo, también se habló sobre la urgente construcción de un pozo de agua en la parte sur del polideportivo municipal, lugar que habrían aconsejado utilizarlo la empresa que hizo el pozo de agua del barrio la Bombonera, que actualmente está proveyendo al 70% de la población”.Aseveró.

“Hay que empezar a pensar en soluciones serias y en corto plazo implementarlas para que Belén no pase lo que está pasando en este verano, que es uno de los peores de la historia, si bien en algunos casos no se cortó totalmente el agua como ha ocurrido algunas veces, ahora durante muchos días se está teniendo poca presión debido a eso no sube el agua a los tanques de reserva en los distintos barrios, lo que se ha convertido en un largo sufrimiento de la gente”.Añadió.

También informó Valdéz Franco que: “Ante gestiones realizadas se envió la bomba que se estaba necesitando para solucionar el problema de agua del Bº Bella Vista que según información ya estaba instalada y funcionando para solucionar el problema”.Concluyó.