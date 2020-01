Concejal Váldez Franco: “Lo vengo marcando hace años Belén es la Capital Nacional de la joda y el jolgorio”

Luego de la Reunión del Comité Operativo de Emergencia ( C.O.E.) el día lunes pasado, donde el Ministerio de Salud convocó a diferentes entidades de la ciudad de Belén para diagramar acciones preventivas en los eventos de verano con gran concurrencia de publico.

Luego de la reunión Belén-Info.com habló con el Concejal por el Frente de Todos Guillermo Váldez Franco quien nos expresaba: “Me parece bien la predisposición del Gobierno de la Provincia de Catamarca, estuvieron presentes Autoridades de Salud y la parte de seguridad también, lamentablemente la ausencia del Intendente Ríos que es el que tiene que determinar y al que más le tiene que interesar estos temas” Señaló.

Luego agregó: “Me parece que nos va a hacer falta varias reuniones de estas, en Belén, esto el tema del alcohol y la droga, el tema de las fiestas, en otras palabras de la “Joda” es grande y yo lo vengo marcando hace años, Belén es la “capital nacional de la Joda y el Jolgorio”, lo vengo diciendo hace muchos años y sigue siendo igual, yo digo que la juventud está muy dispersa en estos temas y no está en el futuro, en el trabajo, en el estudio o por lo menos no tanto, creo que a los jóvenes hay que darles otras perspectivas de futuro, porque no tan solo la joda, las fiestas , la droga, es la perspectiva que tiene que tener, el plan de 3 mil pesos; pienso como Intendente, como autoridad, como gobierno tienen que generar otra idea de futuro, tenemos que trabajar en eso y es una de las cosas que critico al actual Intendente es justamente que no se han ocupado de ese tema, sino al contrario, los jóvenes están muy dispersos en todo esto y no están trabajando por su futuro”. Subrayó.

Respecto de la reunión del C.O.E. nos decía: “Yo creo que esto es como cuando uno va comprar algo, lo quieren y es cuestión de discutir es el precio (En referencia a los costos de debe solventar la Organización del Evento Privado) yo creo que se va hacer la fiesta y hay que trabajar en eso, debemos procurar que esto salga de la mejor forma posible, viene mucha gente a visitarnos, yo le diría al intendente que se ponga las pilas y limpie la ciudad porque es una mugre, que limpien las calles, que barran, que junten la basura, la primera imagen que tenemos que dar, es de una ciudad limpia, porque mucha gente que viene de todas partes”.Afirmó.

“A todos aquellos que tiene una expectativa de lograr un peso en esos días, de alimentar sus empresas , sus microempresas, hoteles, restaurantes, empresas de transporte, taxistas, todo el mundo se mueve, que se preparen, que pongan las mejores ganas , las mejores energías en mejorar el lugar de hospedaje para que la gente lo pase bien, que no nos abusemos con los precios como a veces pasa, que los tratemos a los turistas de la mejor forma posible para que vuelvan para que como ciudad podamos caminar con una perspectiva turística que es un rédito económico para toda la ciudad”. Sostuvo.

“La próxima reunión es para el lunes a las 10 de la mañana en el Concejo Deliberante y que puedan estar presentes todos los que no pudieron estar en esta primera reunión”. Finalizó.