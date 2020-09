Concejal Valdez Franco presentó denuncia penal en contra de responsables del ingreso y difusión del virus en Belén

14 de Septiembre de 2020

El Concejal Guillermo Váldez Franco comentó a Belén-Info.com que con el Patrocinio de este estudio jurídico ALLOCCO y Asociados se radicó en la Justicia local, una denuncia penal en contra de los responsables del ingreso y difusión del virus que contagio masivamente a la población. Por el momento se mantienen en reserva los nombres los posibles autores cómplices y encubridores, a las resultas de la investigación que desarrollará la justicia.

Esto nos ampliaba el Concejal Valdez Franco: “Primero me parece grandes actos de irresponsabilidad tomados por el COE y las Autoridades pertinentes a garantizar nuestra bioseguridad, ante tal cosa también sostengo que el gobierno nacional y provincial a hecho al revés las cosas, o sea hemos estado encerrados seis meses al vicio y hoy que hay una pandemia hay cosas que se están habilitando, estamos haciendo las cosas al revés, pudiendo haber estado seis meses libres como yo planteaba, cerrando las fronteras de Belén y vivir libremente en Belén, pero siendo certificada científicamente el ingreso y egreso de las personas de Belén, con una trazabilidad, con un campamento, todas las cosas que hemos planteados el Concejo y que están aprobadas desde el mes de Abril y no han sido aplicadas, por eso hablo de la irresponsabilidad de la gente que nos está protegiendo”. Aseguró.

“Hoy estamos presentando una denuncia investigativa con el Dr. Allocco en la Fiscalía, para que se haga una investigación pormenorizada de la responsabilidad, sobre el tema de los ingresos de los camiones del día lunes. De todos modos, yo sostengo que el COVID-19 ya había entrado hace rato a Belén, porque no se puede sostener de que a un día que han ingresado a Belén haya 400 aislados, o sea que esto viene de hace rato, yo puedo sostener así ” a ojo de buen cubero”, que en 15 o 20 días atrás el ya virus estaba en Belén y estaba difundido en toda la sociedad, porque han seguido incurriendo en la miopía política, del partidismo, de la mezquindad, sin querer admitir lo que nosotros observamos y corregíamos, y no han eso que planteábamos como repito, el campamento de camioneros, que los camioneros no ingresen a Belén, que siempre estén afuera, que vayan y vuelvan, sin ver a su familia no hubiera pasado lo que está pasando. Yo creo que hoy las cosas están tardes, hay que empezar a tomar otras medidas, hoy la sociedad está asustada y las medidas la esta tomando la misma sociedad con la ausencia de la gente en las calles”. sostuvo.

En la parte final dijo: “El tema de los camioneros lo que estamos denunciando nosotros han ingresado en feriado y en fase 1, fíjense que se había dicho en el COE que los días feriados estaba cerrada las fronteras, imagínense de grave, quien habló para que se levante las barreras, quien habilitó el paso, acá hay gente de arriba que esta involucrada en la irresponsabilidad, en exponer a la salud publica de toda la ciudadanía”.”Pedimos que la justicia se encargue de la investigación”. finalizó.

Este es el comunicado de prensa emitido: