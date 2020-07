Concejo Deliberante reconoció a Mujeres trabajadoras de Belén

En la Sesión Ordinaria de la semana pasada del Concejo Deliberante de la Ciudad de Belén, el proyecto presentado por la Concejal Roxana Figueroa tuvo la aprobación unánime de sus pares, mediante el cual se aprobó efectuar el reconocimiento por la labor que cumplen en cada una de las reparticiones donde prestan servicio, la Trabajadora Social, Sara Balboa del PAMI, Karina Vieyra del Departamento de Deporte Adaptados y Belinda Pereyra del Hogar de Ancianos local.

En la entrevista realizada este miércoles 2 de julio por Belén-Info.com a las tres mujeres distinguidas, sobre este acontecimiento manifestaron:

Sara Balboa (Trabajadora Social): Se desempeña como Jefa del Centro de Atención Personalizada (CAP), del PAMI, en el corriente mes cumple 30 años de servicio.

Sobre el reconocimiento del Concejo dijo: “Me causó sorpresa, satisfacción y fortalecimiento porque por más que estemos cumpliendo la meta necesitamos fortalecimiento y apoyo más en esta situación que estamos viviendo, ha sido un gran fortalecimiento como empleada del PAMI, y sorpresa porque nunca me habían tenido en cuenta, le agradecí a Roxana Figueroa autora del proyecto por la iniciativa que tuvo. Aparte estamos trabajando, interactuando con el Hogar de Ancianos, todas las fechas especiales de los abuelos, estamos con los Centros de Jubilados y gracias a Dios podemos hacer una tarea coordinada con Belinda Pereyra no solo en el hogar de ancianos sino también ella viene para el PAMI y me da una ayuda con los talleres o por ahí cuando necesito una ayuda de ella para algún abuelito de hacer una atención personalizada no tengo más que llamarla y está con los abuelos sin cobrar nada en forma voluntaria o sea que es muy linda la coordinación que tenemos con ella lo que es recíproca”.

“Siempre estamos necesitando un estímulo más allá de lo económico, desde lo emocional también porque a veces es como nos sentimos solos, en cada Departamento con una mochila bien pesada y siempre está bien el estímulo, el acompañamiento de alguien que se acuerde de hacer un reconocimiento”.Expresó

Karina Vieyra (Profesora de Educación Física): Está a cargo del Área de Deporte Adaptado en el Departamento dentro de lo que es la Dirección de Deportes el que ha sido creado en octubre del 2008.

Sobre la significación de la distinción recibida expresó: “primero nuca imaginé que me dieran una distinción, la verdad es algo importante porque trabajar con adultos mayores no es fácil, tenemos que trabajar con personas con discapacidad, se necesita mucho amor, mucho cariño, de tener empatía con el otro, ponerse en el lugar de ellos y ver las necesidades y las cosas que ellos quieren y que se sientan bien en el lugar que uno les brinda, eso requiere mucho trabajo y esfuerzo, incluso a veces dejar cosas de uno personal para brindarle a ellos cosas, la verdad que siempre lo hice con mucho amor, es una tarea que si no hay amor es muy difícil que esto siga adelante, hay cosas que se hacen gracias a que uno tiene mucha empatía con las necesidades de ellos”.

“Esto me llenó de orgullo, de amor, también porque en este momento quien ahora es Directora del Hogar de Anciano, Belinda Pereyra ella dirigió una palabras en agradecimiento hacia mi persona porque inició conmigo la actividad que se ha recibido de Psicomotricista, ella decidió ese camino desde que empezó a trabajar conmigo y también uno es docente”. Señaló.

Belinda Pereyra (Psicomotricista): Encargada del Hogar de Anciano que en el mes de setiembre cumplirá cuatro años en esa función. La distinción me causó mucho orgullo porque en realidad yo fui a representar la institución, a todo el personal que día a día pone el cuerpo para la atención de los residentes, ha sido un orgullo recibirlo y trasmitirle todas las palabras lindas que nos han destinado los Concejales a mi compañeros porque realmente funcionamos como equipo, pero ha sido la distinción a uno del miembro del Hogar de Ancianos, de la residencia, porque ahora se modificó el nombre, ahora es Residencia de Adultos Mayores.

“Realmente ha sido algo muy lindo, creo que pocos reconocemos el tema de la dedicación a los adultos mayores, es poco conocido el trabajo que uno hace que hoy en día, se esta recibiendo de muchas personas la atención de los adultos mayores, tenemos una población que está día a día envejeciendo y es mucha la cantidad, entonces la verdad que esto ha despertado el tema de por un lado orgullo y por el otro lado también que se está poniendo en conocimiento el derecho de los adultos mayores y también de las personas que lo atienden, que lo asisten”.Indicó.