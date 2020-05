Concurrido banderazo docente en la plaza 25 de Mayo

Es importante la convocatoria de la Intersindical docente en la plaza principal de la capital catamarqueña en el “banderazo” en contra de la reformulación del estatuto docente durante la pandemia y su consecuente aislamiento.

Además, los gremios docentes se mostraron inconformes con las respuestas obtenidas de parte del ministro de Educación, Francisco Gordillo, y del director de Inspección Laboral, Diego Romero.

Los gremios

Juan Godoy, representante de SUTECA, apuntó contra el ministro de Educación, Francisco Gordillo. “Debe renunciar, no puede tener cara para seguir en el Ministerio”.

Además, agregó su disconformidad con las palabras del gobernador. “Acá no hay reforma, acá hay ajuste. Quieren poner de rodillas al trabajador y cercenar derechos. Unidos y solidarios no nos van a vencer”, dijo en su discurso. “Estamos agradecidos a todos los sectores docentes y estatales. La dignidad no se compra ni se vende, se defiende”.

Por su parte, Claudia Besada, a la hora de tomar la palabra, indicó: “No resulta oportuno el tratamiento de modificaciones en este momento de pandemia, sin aceptar nuestros intereses en las condiciones laborales en las que se encuentran nuestros docentes, con jornadas que no respetan limites horarios y presiones constantes de las patronales y sin las herramientas tecnológicas para hacer frente a las nuevas realidades”.

De Jalil

Al respecto, el gobernador Raúl Jalil se pronunció esta mañana, mencionando que le causa sensaciones encontradas el hecho que se insista con posponer la discusión.

“Estuve dialogando con todos, y los gremios docentes están de acuerdo con la reforma, pero quieren que la hagamos el año que viene. Me hace acordar a la reforma de la Constitución, todos estábamos de acuerdo, teníamos el proyecto, pero querían que se haga después”, indicó Jalil.

“Yo creo que vamos a vivir con esta enfermedad, ya está demostrado que en muchos lugares del mundo están conviviendo con esta enfermedad que es una más de todas las que tenemos, y el mundo no va a parar. Ya empezó a abrir en muchos lugares con un cambio cultural importante y el Estado tiene que seguir funcionando”, explicó, argumentando el por qué este tipo de cuestiones no se deben dilatar más.

“Nosotros no estamos sacando ningún derecho ni estamos despidiendo a nadie. Al contrario, son reformas que van a dar más derechos”, aseguró el mandatario.

elancasti.coma.ar