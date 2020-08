Conferencia de Prensa del COE ciudad de Belén

El COE Ciudad de Belén realizó conferencia de prensa, de la cual participaron el Jefe de la Comisaria Departamental Crio. José Carrazco, el Director de Rentas Municipal José Moreno y el Director de Defensa Civil Emilio Rodríguez, quienes informaron novedades y medidas.

El Director de Rentas de la Municipalidad José Moreno, comenzó expresando: ”Estamos acá en una nueva conferencia de prensa para explicar las cuestiones que están pasando dentro del COE y qué medidas están tomando de acuerdo a las circunstancias que están pasando en la ciudad, en la provincia y en la Argetina. En lo que respecta a mi trabajo dentro del COE que es el trabajo del centro de abastecimiento, gracias a Dios de esta forma está trabajando en forma normal con todas las medidas que se venían tomando desde el comienzo y que se fueron acomodando, mejorando, tanto para el personal Municipal que está trabajando en el centro de abastecimiento como para los camioneros y los transportistas que llegan a nuestra ciudad a realizar su trabajo.

Lo único que anoche tuvimos una reunión con la gente de la verdulerías, que es la tarea que más más labor nos trae, por no decir problema y hemos llegado a un acuerdo y lo queremos informar para que la gente que vea descargas de hora de la noche sepa que esa descarga esa va a estar controlada y va a estar acordada tal efecto. Después le informo que los camiones que lleguen hasta la 00:00 horas van a poder descargar las respectivas verdulerías por producto y quienes lo hagan puedes de esa hora van a tener que esperar hasta las 06:00 de la mañana para que puedan hacerlo otro día. Eso se da porque también tenemos en cuenta que la verdad de verdura era un alimento muy perecedero y tenerlo varias horas adentro del camión con la carpa y como viene transportado, significan mucha más pérdida de la que están teniendo estos comerciales.

Por su parte el Comisario Carrazco dijo: “ Quería expresarle que se bajaron directivas respecto al nuevo Decreto que sacó el Señor Gobernador de la provincia, donde estamos dispuesto a hacer cumplir la medida ordenada y a partir de las 00:30 no puede circular nadie salvo autorizado. Ya se ha conformado nuevamente grupos de infantería, se ha hablado con la Fiscalía para controlar a estas personas que desgraciadamente no cumplen con las medidas dispuestas. Por otro lado, quiero llevar tranquilidad a la gente, con la persona esta que vino escondida en un camión que todos ya saben, que tuvo conocimiento y supo el mismo resultado negativo, está cumpliendo todavía en aislamiento hasta que entre los 14 días y juntamente con la familia, gracias a ello no tiene síntoma nada, está todo bien, pero media seguridad continua aislado. Paralelamente, se inició una causa por violar la cuarentena, ya fue puesto a disposición de la justicia, una vez que cumplan la cuarentena, seguramente las he citado para ser indagado. Por otro lado, también quiero manifestarle veníamos teniendo problemas con los restaurantes, el tema 3, que estaba habilitado el fin de semana para que sea cada cierto horario, pero algunos no cumplen, así que vamos a tomar medidas con los propietarios, porque no están cumpliendo, quizá la gente va faltando 15 minutos y nos pide que los esperemos y no, todos tenemos cumplir como lo hacen los otros, no vamos a tener contemplación con ninguno. Con el tema del deporte, el tema está habilitado al control para ciclismo, tanto para Londres, La Puntilla y La Quebrada que ya está habilitado para el ciclismo. Reiterar a la sociedad el comportamiento del uso de barbijo, el distanciamiento social, informarle, que desgraciadamente estamos rodeados de provincias, que hay circulación comunitaria, tanto Tucumán, Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero y estemos preparados, porque en caso de que llegue a ingresar tendremos que volver fase 1,agradecer a todos los que nos colaboran no se portan bien.

Emilio Rodríguez, Director de Defensa Civil de la Municipalidad, manifestó: “Es arduo el trabajo que venimos realizando como COE reuniones tras reuniones, estamos tratando de tener sin duda la reuniónes correspondiente con todas las solicitudes que están llegando a la misma, para poder tomar la decisión de la manera correcta, de analizar todos los protocolos que se presentan y poder habilitar y ser flexible, teniendo en cuenta de que estamos como muy bien manifestado el comisario, gracias a Dios, en una situación epidemiológica donde la situación permite tener cierta flexibilización y ciertos criterios para con las decisiones que por ahí tomamos. Todas las decisiones que se toman realmente son muy bien pensada en eso Estoy completamente convencido de que es así, para poder tener flexibilización, hasta el punto de que el fin de semana próximo vamos a tener una feria artesanal del predio Famayfil, se va jugar el Básquet también vienen ligas de Andalgalá, Tinogasta con equipos de la ciudad de Belén, todo esto tengan en cuenta de que se lleva a cabo de acuerdo a los protocolos que se presentan. Agradecemos que cuando se presenta un protocolo lo analizamos, meditamos en el mismo, sugerimos si tienen que realizar algún cambio para que se pueda llevar a cabo este tipo de actividad.. No deja de haber cierta preocupación con respecto a lo que comentaba muy bien el comisario a los restaurantes, al uso de barbijo en la ciudad, al distanciamientos social. No sé si la palabra sería bendecido o privilegiado de que vivimos en la ciudad de Belén y ya Dios gracia desde el momento que inicio todo esto en nuestro país, a mediados de marzo nunca hemos tenido un brazo, si un caso sospechoso, pero todo dio negativo y tenemos viento a favor para seguir trabajando y vamos a seguir teniendo cierta flexibilización, siempre y cuando la situación se mantenga tanto en la provincia como en nuestra ciudad de la misma manera, demás está decir de que se sigan respetando todas las medidas de bioseguridad necesarias”.Indicó.