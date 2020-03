Confirman 62 casos de dengue en la provincia

Además, la ministra de Salud dijo que se está trabajando con el área de turismo para repatriar a los extranjeros que se encuentran en la provincia.

El ministro de Seguridad, Hernán Martel, junto a otros miembros del COE, confirmó que el número de personas con la enfermedad del dengue en Catamarca ascendió a 62 casos y descartaron casos sospechosos de Coronavirus.

El vocero oficial explicó que se siguen cumpliendo con los protocolos establecidos para la prevención de dengue y reiteró el pedido de colaboración de los catamarqueños para evitar la propagación de criaderos del mosquito Aedes Aegypti.

En cuanto a las medidas, recordó que muchos municipios se adhirieron a las medidas anunciadas por la provincia como la suspensión de los eventos culturales, el cierre del Paso de San Francisco, suspensión y controles de las actividades deportivas, controles sanitarios permanentes al igual que la suspensión de fiestas privadas.

“Estamos en la etapa de prevención y sabemos que todo tipo de aglomeración de gente ocasiona o puede ocasionar algún inconveniente, igual hemos trabajado el fin de semana en todas esas medidas”, dijo Martel.

La ministra de Salud Claudia Palladino declaró que por decisión del Gobernador Raúl Jalil se amplió el COE (Comité Operativo de Emergencia) en los municipios, contará con la participación del jefe de área programática, intendentes, seguridad, quienes estos estarán en contacto directo con todos los ministros y con el gobernador.

“Este es un trabajo en red y mucho más fuerte que trabajen todos los ministerios sin estar en red. El fin de semana fue muy productivo porque se pudo tener las barreras en las camineras con el equipo de salud en concordancia con los municipios para asesorar a los ingresantes de provincias vecinas, sobre todo con el dengue y a los extranjeros detectarlos y ver si podían o no circular por la provincia”, destacó Palladino.

Finalmente mencionó que turismo está trabajando con las embajadas para repatriar a los extranjeros que se encuentran aislados en algunos hoteles de la provincia.

“Aquellos turistas que tengan que estar aislados en los hoteles, que lo reciban con las medidas de seguridad correspondiente, esto se trabajó mucho en toda la provincia. Anoche en Belén se terminó de trabajar con un grupo de turistas y con las embajadas para ver que esta gente puedan volver hacia Ezeiza y a sus respectivos países con la seguridad de ello y de nuestra comunidad también”, expresó Palladino.

Recomendaciones

En cuanto al coronavirus, la ministra de Salud recomendó mantener una distancia de dos metros de otra persona; no compartir mate, lavarse las manos, no tocarse la cara y si presentan enfermedades no ir a lugares públicos.

“Tenemos que fomentar la responsabilidad civil y de cada ciudadano de cuidarse y cuidar el medio ambiente”, dijo Palladino.