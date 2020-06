Confusa Situación: en plena Sesión del Concejo Deliberante de Belén activaron protocolo sanitario

En la sesión del Concejo Deliberante de Belén se dio una confusa situación, a raíz que el Concejal Valdez expresó que tenía fiebre y falta de olfato, A raíz de ello se activó el protocolo sanitario, el edil fue separado del recinto de sesiones y luego trasladado al Hospital donde será sometido a los test correspondientes. Mientras tanto, el Concejo Deliberante permanecerá cerrado hasta conocer los resultados.

Al respecto la Concejal Irma Magallán declaró a los medios lo siguiente: “Fue una sesión bastante fuera de lo común, iniciamos con una gran alegría en el homenaje a Don Mario Lera una persona muy importante para todos los conocemos y después con el correr de la mañana se convirtió en una situación un poco confusa dadas la declaraciones del Concejal Valdez en un momento que estaba defendiendo su proyecto él dice que se siente con fiebre, dice que se siente con otros síntomas que en este momento no me acuerdo, lo que si me quedó grabado y me llamó mucho la atención que el expuso es que estaba con falta de olfato, lo que yo le propuse al Presidente del Concejo una moción de que si el se sentía en esas condiciones que activáramos el protocolo correspondiente, para seguridad de nuestros empleados , para seguridad de nosotros mismos, y tambien porque en estos casos se debe actuar con total responsabilidad” Aseguró. “El Concejo Deliberante tiene un protocolo interno para estos temas, el Concejal Teme pidió que leyera el artículo 4 de este protocolo, donde indica que todo personal que tenga síntomas de fiebre o dolor de cabeza, náuseas, dolor de cuerpo, falta de olfato, falta de gusto y cualquiera de estos síntomas que tuviera que se activara el protocolo, llamando a la gente de salud para que ellos tomen las acciones correspondiente que deben realizar a tal caso”.Indicó.

“Se llamó la gente del Hospital, vino la Dra. Saracho con otro personal a hacer las acciones que deben tomar ellos, como ser la toma de la temperatura y obviamente llevar a la persona al hospital para que se haga todos los controles”.

“Hubo una moción para que el Concejal Valdez se retirara de la sala de Sesiones y se resguardara en su bloque, a lo que él (Valdez) dijo que ya se estaba mejor, que no era nada, que simplemente tiene fiebre porque tiene una alergia por el frío peo que ya había tomado sus medicamentos que a él le hacen bien y que ya se iba a curar”.Señaló. ”

Fue una decisión que no le cayó muy bien a él, siempre aduce que es una chicana política, de cosa que nosotros decimos que no, solamente lo que tratamos de hacer es mantener la salud de nuestros empleados, salvaguardar la salud de ellos y toda la comunidad”. afirmó.

Finalmente la Concejal Magallán expresó duramente contra Valdez diciendo: “El desde su banca nos dice que tenía esos síntomas e inclusive después que activáramos el protocolo, él decía que va ser noticia en toda la provincia, inclusive decía que los diarios van a sacar lo titulares que en el Concejo de Belén se activó el protocolo, o sea algo de “Muy de mala leche” si se puede decir, perdonen la expresión , de parte del él, es un representante de la comunidad , creo que debemos tener respeto hacia la gente, responsabilidad con el trabajo que uno hace y si él lo hizo por broma o por juego no es el lugar, no es el momento y no es la persona que debe hacer ese tipo de comentarios, mucho menos de jugar con algo tan delicado y tan sensible ante la sociedad como es el COVID-19 , todos estamos trabajando los que queremos el pueblo, los que nos sentimos comprometidos con el pueblo, estamos trabajando para que ese virus no ingrese aquí, y que él lo haya tomado como un burla la verdad que da mucha bronca. Finalmente dijo: “El concejo se va a cerrar hasta los resultados de los estudios correspondientes que se le hagan al señor y de ahí veremos de reactivar el trabajo en el Concejo”.

DESCARGO DE VALDEZ

Por su parte se conoció el descargo del Concejal Guillermo Valdez: Descargo del Concejal por la ciudad de Belén, Guillermo Valdez Franco por la activación de protocolo de COVID 19.

Les quiero contar los acontecimientos que tuvieron lugar el día de hoy, 11 de junio de 2020.

Presenté en la 3° sesión ordinaria un pedido de informe sobre el movimiento del señor intendente, Daniel Ríos, y sus funcionarios en el periodo de cuarentena. Me vi movilizado por la gran preocupación que causo su actuación no solo en Belén, sino en toda la provincia de Catamarca. Me refiero al hecho de público conocimiento en el que se ve involucrado el señor Ríos, en el cual trajo a una persona oriunda de Buenos Aires, trasladándose por Buenos Aires, Córdoba y Catamarca hasta llegar a Belén, enterándonos por un hecho fortuito que ni el intendente, ni el señor al que transportó guardaron cuarentena, así como tampoco hicieron los cuidados obligatorios por la situación. Luego de varios días recién procedieron a hacerle el hisopado correspondiente, que, de no haberse dado a conocer la noticia, no lo hubieran realizado.

Acompañando tal situación, hoy se suma otro hecho que no me deja de sorprender, hoy tuve un estado de fiebre leve, debido a una infección en una muela y a una alergia que me aqueja hace varios años, no obstante, con mi cuadro clínico claro, me sometieron a aislamiento, y toma de muestra, activando el protocolo de COVID -19 en mi persona. No dejo de agradecer el buen reaccionar de nuestro sistema de salud, pero su vez no deja de sorprenderme con la forma injusta en que manejaron ambos casos. Me refiero al mío y al del señor intendente y su acompañante.

Yo desde el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio que no viajo, no tuve contacto estrecho con nadie infectado ni con ninguna persona que haya vuelto a nuestra ciudad proveniente de alguna provincia con infectados, y mi febrícula está justificada por mi afección, sin embargo, me cuesta creer como no se mide con la misma vara a todos.

Las justificaciones pueden ser varias, desde que viaja para traer insumos, como también una cuestión humanitaria, pero nada quita que se puso en peligro a toda una comunidad de manera innecesaria y de forma totalmente irresponsable, solo por no cumplir con los protocolos correspondientes, y que hoy irónicamente me someten a mí sin ningún justificativo, debiendo permanecer aislado con custodia policial hasta tener los resultados.

Quiero llevar tranquilidad a todos los belichos. Me encuentro bien de salud, y tengo la convicción que el hisopado va a arrojar resultado negativo. Voy a cumplir con el protocolo correspondiente, porque más allá de que sea una situación injusta y arbitraria, yo sí soy un funcionario y ciudadano responsable.