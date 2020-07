Controles más riguroso para camioneros en El Pantanillo

La ministra de Salud, doctora Claudia Palladino, anunció que, desde mañana en la zona de El Pantanillo, empezará a funcionar un ingreso especial para los camiones y transportistas donde serán evaluados síntomas, toma de temperatura y prueba de olfato para los trabajadores del volante que recorren distintas provincias, más la posibilidad de hacer pruebas de screening, un nuevo método de testeo rápido que está en evaluación, pero que suma datos.

“El tema camioneros es el más difícil en todo el país y en el mundo. Tiene que ver con esto que uno no puede frenar el ingreso porque son insumos necesarios, esenciales”, indicó Palladino esta mañana en una nota con radio Ancasti.

“Se va a trabajar ahora mismo en El Pantanillo para armar una sede de cegada. Es lo que nosotros pedíamos, un control con síntomas y agregar prueba de olfato, algo más estricto. Y el testeo, que se había trabajado también con el Gremio de camioneros, de los camioneros que son de nuestra provincia. Es a partir de mañana, si está listo al mediodía largamos”, aseguró.

“Ya en el Mercado de Abasto se estaba trabajando con control de síntomas de todos los ingresos. Más allá del control caminero del CIIC que se toma los datos, síntomas, fiebre. Por el horario de ingreso de los camiones, estábamos evaluando eso. Más la posibilidad de hacer alguna prueba de screening, este antígeno en el marco de un protocolo de investigación, porque son nuevos, pero es un dato más que ayuda al control”, agregó la ministra.

“Van a tener lugar para el baño, algún puesto si necesitan comida, para que se ahí la central. Así como hicimos el ingreso único a la ciudad en la zona del CIIC, vamos a tener este ingreso de camiones en El Pantanillo”.

“Este virus va para largo”

En otro tramo de la entrevista, Palladino insistió en la necesidad de extremar las medidas de cuidado.

“Si o si tenemos que cuidarnos y cumplir los consejos. Porque si no, como ven, de un caso, y después su familia nuclear con otros cinco casos, tuvimos 120 contactos estrechos, y es mucho. Porque estrecho es el que vive conmigo, pero tener 120 nos alarma porque quiere decir que en lo cotidiano no cumplimos, no nos cuidamos. Es clave el barbijo y la distancia”, remarcó.

Es muy riesgoso que aparezcan tantos contactos de un caso en una provincia chica como la nuestra

“Estamos en estos días de cuarentena estricta para frenar la circulación, para tener aislada a la gente que hay que aislar y no se continúe transmitiendo, y por otro lado reforzar y no olvidar estas medidas”, agregó Palladino, que anoche en la conferencia del COE dejó saber que la mayoría de las personas que fueron testeadas tras la aparición del primer caso en Catamarca, habían compartido utensilios como el mate.

“Este virus es para largo. Sabemos que hasta que no haya vacuna… estaba viendo que en Europa está habiendo una ‘segunda ola’. Sinceramente es para largo, y la manera de poder hacer actividades, que nos habiliten actividades, va a ser siempre y cuando seamos respetuosos de las normas de cuidado. Porque si no va a pasar esto que es muy riesgoso, que aparezcan tantos contactos de un caso en una provincia chica como la nuestra”, destacó.