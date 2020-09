Córdoba: investigan a un docente universitario que obligaba a sus alumnos a hacer un curso pago para aprobar su materia

“Siempre se corrió la bola de que si no hacías el curso no lo aprobabas, o también a una amiga cuando hizo el curso la amenazaba como que no la iba a aprobar. Estaba todo muy corrupto hace muchos años. Debo haber pagado unos $3.000 solo para (preparar) el final”, reveló a Télam Agustina, una odontóloga que tuvo a Olmedo de profesor en 2013.

“Rendí un final ese año y desaprobé, en 2014 otro final y me fue mal una vez más y luego me preparé en esa academia, y así sí aprobé”, explicó la profesional.

Como Agustina, al menos 15 personas declararon en contra de Olmedo hasta la fecha, entre colegas, estudiantes y gente que ya egresó de la carrera.

Agustima remarcó que “quien daba el curso sabía todo del manual, pero si había alguna duda más profunda no sabía responder, se basaba solamente en lo que decían los apuntes”. Detrás de la academia en cuestión estaría Olmedo, que recomendaba el curso entre el alumnado.

La discrecionalidad del docente fue tal que “una vez a un alumno le sacaron la hoja en un examen porque se estaba copiando, aunque cuando Olmedo se enteró que estaba haciendo el curso, no lo dejó libre y le dio otra chance“, recordó Agustina.

Ahora el docente es investigado por el fiscal federal número 3 de Córdoba, Maximiliano Hairabedian, por las irregularidades que habrían comenzado en 1999.

Otro ex alumno de Olmedo, llamado Matías, reveló a PLX Radio de Córdoba que la cátedra era “la más popular de toda la facultad” y que “ingresabas y sabías que algo raro pasaba ahí”.

“Es una materia de segundo año y lo peor es que era cátedra única, había que pasar por él sí o sí”, recordó el hombre.

“Llegábamos a los finales y supuestamente cuando tenías un promedio mayor a 7 promocionabas. Yo tuve un 9 y un 5 en los parciales, pero al firmar el acta me dice que no había promoción. Salgo y una compañera que se preparó en esa academia me pasó las cinco preguntas tal cual estaban en el examen”, agregó.

“Si vos vas a la Facultad de Odontología, seguramente vas a encontrar en la fotocopiadora una cartilla que dice ‘Adrián’. Adrián era el profesor que te preparaba y pasaba una lista a Olmedo de las personas que se hicieron preparar con él”, reveló Matías.