Coronavirus en Francia: reabren las escuelas pese a tener 3 mil casos diarios

“El virus todavía está ahí y hay que protegerse“, advirtió el presidente Emmanuel Macron en un video de Instagram dirigido a los más de 12 millones de niños que volvieron a las aulas.

Macron habló sin quitarse el tapabocas, para resaltar que todos los estudiantes mayores de 11 años, así como los docentes y el personal de las escuelas deberán usarlo todo el tiempo que pasen en la institución.

Reabren las escuelas en Francia: el tuit de Emmanuel Macron

La normativa se hizo extensiva a todas las empresas del país para alentar a los padres a regresar a su trabajo mientras las autoridades intentan mantener las infecciones bajo control.

El ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, aseguró que todas las escuelas del país reabrían hoy aunque aclaró que es posible que luego haya que hacer alguna excepción.

“Todas las escuelas e institutos abren hoy. No hay excepciones. En los días que vienen es posible que tomemos decisiones de cierre de una clase o de un colegio pero para esta vuelta no es el caso“, dijo Blanquer en una entrevista con el canal BFM TV.

El ministro explicó que cualquier cuarentena por casos de coronavirus será “parcial” y que los niños solo se someterán a un test si presentan síntomas, no de “forma aleatoria”.

“Este es su primer contacto con la escuela y como ella no ha visto otra cosa creemos que irá bien“, expresó Aude, madre de una niña de tres años que no necesita llevar mascarilla, citada por la agencia de noticias EFE. “De todas formas, los niños no tienen formas grave, lo más preocupante es la transmisión a los padres. pero el colegio forma parte de sus vidas y hay que seguir viviendo“, agregó la mujer.

Además del uso de mascarilla, la recomendación es que los niños mantengan una cierta distancia social y, en algunas instituciones, que solo jueguen con sus compañeros de curso. El horario de comedor fue dividido en más turnos que los habituales.

La cifra de 3082 estuvo por debajo de los números de más de 6.000 que se venían reportando en días anteriores, aunque muy por encima de las tres cifras diarias de mayo y junio, antes de que las vacaciones de verano provocaran un aumento de los contagios.

Más de 30.600 personas murieron hasta ahora en Francia por el nuevo coronavirus, sobre un total de casi 320.000 casos.