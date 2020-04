Coronavirus en la Argentina: Alberto Fernández recibe al comité de expertos y define la prórroga de la cuarentena

En la cuenta regresiva hacia otra prórroga de la “cuarentena administrada” que rige, en principio, hasta la medianoche del domingo, el presidente Alberto Fernández recibirá este mediodía al comité de infectólogos y expertos que lo asesora en el combate contra la expansión del coronavirus en el país.

La flexibilización de la cuarentena en algunas provincias y localidades sin dejar de tomar las previsiones necesarias y evitar un “desbande” que ponga en peligro el plan de “aplanar” la curva de contagios y fallecidos, es el principal punto de la agenda. A eso se sumarían otros, como la posibilidad de que niños puedan realizar salidas programadas acompañados por sus padres , según comentaron desde el comité . La propuesta “consensuada” del comité-que da por descontado que la cuarentena debe seguir- será presentada hoy en la quinta de Olivos, previa reunión del comité por el sistema de videoconferencia.

En los últimos días, los especialistas vienen advirtiendo sobre los riesgos del incumplimiento de la cuarentena, a la vez que califican de “inevitable” la flexibilización por sectores y distritos en los que no hay circulación del virus.

“El retorno a la actividad se tiene que dar progresivamente, es lo que está ocurriendo. Habrá más gente circulando, pero si se respetan el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de barbijo, no debería tener un impacto importante (.) Tenemos que esperar un aumento de número de casos y de muertes, porque son los infectados de veinte días atrás, la consecuencia de estas aperturas las veremos también en quince días”, afirmó el infectólogo Pedro Cahn , integrante de ese grupo de especialistas. “Si la cosa no funciona, habrá que volver para atrás, todo depende de la actitud que tome la gente”, condicionó Cahn, quien dejó en claro que “la cuarentena no termina el domingo 26”.

Omar Sued , otro de los miembros del grupo, afirmó anteayer en una entrevista: “Tenemos una fuerte gobernanza a nivel nacional, tenemos que lograr que no se desbanden los distritos”. El infectólogo afirmó, además, que “el tsunami no ha llegado por ahora, y si nos mantuviéramos así no llegaría”, al tiempo que destacó que “el número de casos está bajando en algunas provincias que estaban complicadas, como Chaco”, aunque se mostró preocupado porque “el rastreo de casos no se está haciendo en algunas provincias”.

Sued reconoció de todos modos que hay “presión social” para salir de la cuarentena, y que “es muy difícil contener a la gente por tanto tiempo”. Ninguno arriesga hasta cuando durará la cuarentena, aunque fuentes extraoficiales afirman que se extendería, en principio, por otras dos semanas más en su modalidad “administrada”.