Coronavirus en la Argentina: nuevo récord de contagios con 475 casos en un día

En las últimas 24 horas hubo un nuevo récord de contagios de coronavirus Covid-19 en el país con 475 nuevos casos, lo que llevó a 9284 el total de infectados. Además, hubo 10 muertes y la cifra total llegó a 403. A contramano, los recuperados se acercan a los tres mil y ya son 2.933.

Según los datos publicados en la Sala de Situación Coronavirus online del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias con nuevos casos son:

Buenos Aires 178

Ciudad de Buenos Aires 257

Chaco 35

Córdoba 2

Río Negro 2

Jujuy 1

Tras la difusión de los datos, desde el gobierno de Gerardo Morales informaron a LA NACION que no cuentan con nuevos casos de coronavirus Covid-19 y que el caso asignado a su jurisdicción se debió a la forma de asignar contagios por parte del Ministerio de Salud de la Nación, que tiene en cuenta el lugar de residencia que figura en el DNI de la persona contagiada.

“La persona que figura en los datos dados a la tarde por el Ministerio de Salud es una persona que no reside en Jujuy. Ni contrajo la infección en la provincia de Jujuy. Actualmente vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, indicaron.

En el reporte oficial, difundido pasadas las 19, el Ministerio de Salud de la Nación actualizó la cifra y eliminó el nuevo caso asignado a Jujuy, pero no fue reasignado hasta el cierre de la nota a la ciudad de Buenos Aires.

En cuanto a los fallecimientos, hubo diez a lo largo del día: uno se reportó a la mañana y se trata de un hombre de 47 años, residente en la provincia de Buenos Aires.

Por la tarde se informaron nuevas muertes. Cuatro hombres, dos de 91 y 63 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; uno de 74 años, de Córdoba; uno de 83 años, de Río Negro.

Además, murieron cinco mujeres, dos de 75 y 91 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; dos de 49 y 71 años, de la ciudad de Buenos Aires; y otra de 68 años, de Chaco.

Sube el porcentaje de positividad

Por la mañana se había informado que ayer hubo un nuevo récord de testeos con 3.736 nuevas muestras. Esto llevó el total a 112.370 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 2.476,4 muestras por millón de habitantes.

Los datos actualizados en la página web del Ministerio de Salud de la Nación

Además, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, remarcó que el índice que mide los resultados positivos sobre la cantidad de testeos está “en leve aumento”, tras alcanzar ayer el 11,7%. La funcionaria también explicó que el índice de positividad promedio había llegado a estar cerca del 8% y ahora alcanzó el 9,43%.

Vizzotti explicó que el dato se debe “claramente desagregar por jurisdicción y municipio” para definir la “estrategia de testeo” que se lleva adelante en el territorio y que se mide “en función de la presencia o no de casos sospechosos”.

Sobre los testeos, la viceministra dijo que “desde el Ministerio y en consenso con los expertos”, se decidió focalizar “en personas sintomáticas, que son las que tienen la tasa de transmisión más importante” para así detectar precozmente, hacer el tratamiento correspondiente y el seguimiento de los contactos estrechos del infectado para minimizar la transmisión.

Aunque Vizzotti recordó que “los números de un día” no sirven para llegar a conclusiones sino que se debe “observar las tendencias”, sí señaló la diferencia geográfico-epidemiológica que se registran en un país donde dos provincias aún no registraron casos y otras 6 no han reportados positivos desde hace 14 días.

