Coronavirus en Tucumán: 18 casos positivos en La Sevillanita

Hoy se hicieron 173 tests rápidos en La Sevillanita, luego de que uno de los empleados fuera confirmado como uno de los contagiados de Coronavirus en Tucumán. El resultado arrojó 18 posibles positivos por coronavirus, confirmaron esta noche desde el Sindicato de Camioneros de Tucumán.

El secretario general de Camioneros, César Torres, comentó que minutos antes de las 21 le arrojaron los resultados de las pruebas que se hicieron en la firma: “se realizaron 173 tests que arrojaron 18 posibles positivos”.

“Después de hablar con el dueño de la empresa, mañana no se trabajará hasta que desinfecten todo”, añadió Torres y detalló que todos los sospechosos fueron trasladados a un hotel ubicado en las inmediaciones del Parque 9 de Julio.

El hombre de 50 años que se confirmó que porta la enfermedad, es uno de los aislados de Lastenia. Desde que la ciudad quedó cercada el fin de semana, no se presentó a trabajar, pero dos hombres ya habían tenido contacto con él. “El trabajador vive en Lastenia y no viene a trabajar desde el fin de semana, pero la gente tiene temor. Estamos interviniendo desde el sindicato para que Salud aplique el protocolo”, añadió el sindicalista.

Qué es un test rápido

Desde el Ministerio de Salud indicaron que que estos tests no dosan el virus, es decir que no determinan la presencia de enfermedad sino que miden si la persona ha desarrollado los anticuerpos o no. Los anticuerpos se generan cuando ha tenido contacto la persona con el virus.

Estas pruebas fueron enviados por la Nación desde Buenos Aires, y aproximadamente entre 15 y 20 minutos arrojan los resultados.