Coronavirus. Lo que falta para que la Bundesliga regrese el próximo 9 de mayo

El próximo 30 de abril es el día clave para saber si el gobierno alemán acepta que la Bundesliga sea el primer torneo de Europa en retomar la actividad. Ese día está prevista una reunión entre funcionarios del Ejecutivo que comanda Angela Merkel y representantes de los diferentes estados del país. Podría haber nuevas medidas de relajamiento de la cuarentena, entre las que se cuentan los partidos de fútbol a puertas cerradas , con testeos permanentes a futbolistas, entrenadores y auxiliares técnicos para minimizar el riesgo de contagio.

Dos estados (Baviera y Renania del Norte), se declararon a favor de que la competencia futbolística regrese a principios de mayo. “Un fin de semana con fútbol es mucho más soportable que un fin de semana sin fútbol”, señaló Markus Söder, titular del estado de Baviera, citado por la agencia DPA. En el mismo sentido se manifestó Armin Laschet, de Renania del Norte: “Quizá a partir del 9 de mayo”. Y el ministro de Salud germano, Jehns Spahn, tampoco descartó que la Bundesliga se retome a corto plazo. “Podría ser algo normal para millones de aficionados al fútbol a partir del 9 de mayo, incluso con estadios vacíos”, dijo Spahn al periódico deportivo Bild.

Baviera, Múnich: una vista general de los asientos vacíos del Allianz Arena. Los clubes de la Bundesliga esperan reiniciar la temporada a principios de mayo y completarla a fines de junio sin demasiados partidos a mitad de semana, siempre que las autoridades sanitarias y estatales den el visto bueno Fuente: Archivo – Crédito: Matthias Balk / dpa

Esta semana, además, la Federación Alemana (DFL, en alemán) mantendrá un encuentro virtual con los 36 clubes de Bundesliga y 2.Bundesliga, la segunda categoría del país, para instrumentar cómo será el regreso a las canchas si es que el gobierno da el visto bueno. “Esta semana, decisiones importantes serán tomadas sobre la manera en que vamos a proceder”, dijo hoy Fritz Keller, presidente de la DFL, en declaraciones a la revista Kicker. El mismo medio adelantó que 13 de los 36 equipos (casi una tercera parte) caer directo en bancarrota si es que la competencia no se reanuda, debido a ingresos no percibidos por venta de entradas y contratos de publicidad, más allá de los partidos no transmitidos por la televisión.

Los jugadores del club de fútbol de la Bundesliga alemana FC Schalke 04 participan en una sesión de entrenamiento en el campo Gelsenkirchen el 7 de abril de 2020. Fuente: AFP – Crédito: Ina FASSBENDER

“Prometemos que la reanudación de los partidos (…) no se hará a expensas de nuestro sistema de salud”, aseguró Keller en su columna para Kicker. Ocurre que diversos sectores de hinchas del fútbol alemán no están de acuerdo con que se destinen cerca de 20 mil kits para hacer las pruebas que se necesitan durante los meses de competencia que restan. Señalan que el material es de vital importancia para médicos, enfermeros y personal sanitario que tiene a cargo a los más de 146 mil infectados del país.

“Sería un error utilizar miles de tests para partidos a puerta cerrada mientras no hay suficientes para las enfermeras a domicilio y los profesores”, protestó el diputado social-demócrata Karl Lauterbach en Twitter. El parlamentario, además, es epidemiólogo. “La reanudación del fútbol, incluso en forma de partidos a puerta cerrada, no es justificable”, postuló el grupo de hinchas Fanszenen Deutschlands en un comunicado.

Los clubes de la Bundesliga ya habían tomado medidas para que la aprobación del regreso a las canchas no los encontrara con sus planteles faltos de forma física. Algunos de ellos, incluso, comenzaron a entrenarse hace unos días siguiendo protocolos sanitarios específicos y manteniendo la distancia social (entre un metro y medio y dos metros) entre los futbolistas, que realizan los movimientos por grupos de siete personas y sin aglomerarse. Incluso hay clubes que instalaron cabinas individuales para que sus futbolistas puedan cambiarse antes y después de las prácticas. “Tratamos de mantener distancia y no compartimos el mismo vestuario. No nos bañamos en el club. Terminamos y nos vamos a nuestras casas”, dijo el argentino Santiago Ascacíbar (ex Estudiantes de La Plata) en una entrevista con el sitio web 90min.com.