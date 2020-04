Coronavirus: para Palladino “es una fortaleza” que Catamarca todavía no tenga casos positivos

Esta mañana, la ministra de Salud de la Provincia, Claudia Palladino, brindó declaraciones y consideró que “es una fortaleza que todos estos días venimos cero (casos positivos de coronavirus)” en Catamarca. Pero, también pidió que “no lo sintamos como un fracaso como comunidad ni como provincia” si surge algún caso positivo.

“Es raro que seamos una isla, Dios quiera que así sea. Tenemos todas las provincias de alrededor con casos. Hay que estar atentos. Si aparece un caso, tratarlo como corresponde, no angustiarnos. Y prepararnos para que sean casos, si vienen, esporádicos. Lo que uno no quiere, es que sea un aumento masivo (de casos) porque no hay sistema que responda”, agregó Palladino.

Por otra parte, señaló que “va a haber todos los días nuevos testeos, no hay que asustarse. El testeo quiere decir que estamos atentos, que estamos vigilando”. Y destacó que hoy llegarían dos resultados de muestras que enviaría el Instituto Malbrán, de Buenos Aires, para conocer

Protocolo

Palladino insistió en que el hecho de que se active el protocolo en algún centro de salud “no indica” que sea un caso positivo. Y señaló que “no hay que asustarse de las activaciones”.