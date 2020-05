Coronavirus: ya son 84 los casos positivos en Villa Azul

Las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires informaron que en Villa Azul, el primer asentamiento bonaerense con una explosión de contagios de coronavirus, hoy fueron confirmados 31 nuevos casos. En total, ya se identificaron 84 positivos.

Además, durante el día de hoy se encontraron 100 personas con síntomas relacionados con el coronavirus y se les realizó el hisopado correspondiente, informaron desde la Municipalidad de Quilmes.

Villa Azul se encuentra ubicada entre Quilmes y Avellaneda, a la vera del Acceso Sudeste y está bajo aislamiento estricto para evitar los contagios de Covid-19. Allí viven cerca de 3000 familias que, por 14 días, dependerán del Estado para conseguir cualquier insumo.

Según informó el municipio de Quilmes, que conduce la intendenta Mayra Mendoza, a todos los afectados se les realizó el hisopado correspondiente y se espera el diagnóstico.

La Villa Azul se encuentra en estricto aislamiento desde que se registraron varios casos Fuente: LA NACION – Crédito: Daniel Jayo

En el lugar se realizaron desde el viernes operativos “estrictos”, se informó. Mendoza y el jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi decidieron implementar un aislamiento sanitario estricto en el lugar, tras registrar ayer 53 casos positivos de coronavirus.

A diferencia de los barrios populares de la Ciudad, como informó LA NACION, en la Villa Azul son todas casas bajas, muchas de ellas viviendas del Estado a medio hacer que ahora están tomadas. Otras fueron construidas por los vecinos. El resultado es de una precariedad absoluta: no hay cloacas, apenas tienen agua corriente y el barrio tampoco está dividido en manzanas.

En la Villa Azul viven 3000 familias que ahora dependen del Estado para conseguir insumos Fuente: LA NACION – Crédito: Santiago Filipuzzi

Rodeados de vallas y control policial, los vecinos no pueden salir a no ser que sea por una cuestión esencial. Asimismo, no pueden compartir espacios comunes de ningún tipo, no pueden entrar en contacto y son diariamente controlados ante la posibilidad de que desarrollen síntomas.

Hoy, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, explicó las medidas que se decretaron para contener la situación y no descartó que políticas similares deban tomarse en otros lugares de la provincia.

El gobierno provincial prevé que medidas similares a las tomadas en la Villa Azul podrían implementarse en otros barrios o localidades Fuente: LA NACION – Crédito: Daniel Jayo

“Puede llegar a repetirse en otros barrios, es lo esperado, lo raro sería que no se repita”, dijo el funcionario en diálogo con el canal TN y afirmó que ya están trabajando en el barrio de al lado, Villa Itatí. “Cuando se para de manera drástica, sabemos lo que significa pero es la única manera de cortar la transmisión y proteger a la gente e impedir que los asintomáticos transiten y sean fuente de contagio”.