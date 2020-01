Corte de Ruta en Barranca Larga Vecinos piden By Pass, asfalto y Puentes

Vecinos de barranca Larga (Villa Vil) realizan corte de ruta Provincial N°43, piden construcción de By Pass, la Construcción de puentes y el asfalto para el tramo Villa Vil – Cuesta de Randolfo. el corte dio inicio a la hora 06:00 con la modalidad de permitir el paso de vehículos particulares solamente cada 2 horas. El mismo según los movilizados serpa oir tiempo indefinido hasta que autoridades del gobierno provincial se lleguen al lugar para buscar una solución a esta problemática.

Una vecina Marcela Villagra es una docente jubilada dijo a los medios de comunicación:“Son tres cosas que estamos pidiendo, el asfalto, los puentes y un by pass, porque en un corte que se hizo e agosto , el entonces Ing. Naranjo prometió que el trabajo se iniciaba en enero y hasta ahora no hay nada”. Indicó.

Luego decía:”Los problemas tenemos ahora son por las crecidas de ríos, se necesita los puentes y han sido anunciados en la gestión anterior, se anunciaron cinco puentes en el departamento y solo dos se hicieron que fueron el de Villa Vil y el del Hualfín y ha quedado pendiente el Puente del Río el Bolsón , el Puente de Cura Quebrada y el puente de la Puerta yendo para Jacipunco”. Añadió.

“A raíz que no tenemos los puentes los docentes no pueden llegar a sus respectivas escuelas, causas muchos problemas en la época estival. Por otro lado estamos pidiendo el asfalto que son varios kilómetros desde Villa Vil hasta la Cuesta de Randolfo, y porqué pedimos el by pass, porque vienen camiones de gran porte y obstaculizan la circulación porque estacionan en el centro y otra cosa la vibración de esos camiones están afectando a nuestras viviendas porque son casa que no tiene una infraestructura como es una casa de material cocido, son de adobe y no tienen columnas y producen grietas en las viviendas, que tenemos miedo porque es bastante la vibración”.Aseguró.

“Es por eso que nos vimos obligados a hacer un corte, porque es la única forma de hacernos escuchar. Nosotros queremos que vengan gente del Gobierno para que nosotros podamos levantar el corte”.Aseveró.