“Creemos que el funcionamiento de la municipalidad es algo esencial y fundamental para la sociedad”

Luego del Decreto de vuelta a Fase 1 desde le Municipio de la Ciudad de Belén se tomó la decisión de continuar con su funcionamiento de manera normal, es por ello que Belén-Info.com dialogó con el Secretario General de la Municipalidad de Belén, Prof. Horacio Carrizo, quien fundamentó esta decisión del ejecutivo:“Nosotros hoy iniciamos las actividades con total normalidad a pesar de la situación y de los casos que se están aumentando, un gran aumento todos estos días en la Provincia y a pesar del Decreto que emitió la Gobernación de la provincia nosotros hemos decidido en el ámbito municipal, seguir con el trabajo y con las actividades como veníamos desarrollando de manera normal. Esto, hay que ser consciente de que mientras la situación epidemiológica lo permita, nosotros lo vamos a hacer, creo que estamos en un año muy particular, no nos podemos dar el lujo o el privilegio de quedarnos en casa mientras podamos aprovechar lo que más se pueda y los días que esta situación nos permite, el día de mañana sabemos que, es muy posible de que ya no se pueda hacer muchas actividades, incluyendo el funcionamiento de la municipalidad, creo que entonces nosotros tomaremos la decisión de trabajar con guardias mínimas como trabajamos al inicio de la pandemia asegurando todos los servicios a los vecinos y quedando a la espera para ver cómo evoluciona la situación sanitaria provincial y acá la departamental, por el momento es eso, seguir con la normalidad mientras se pueda, sabemos que el Decreto que se a Fase 1 y es hasta el domingo próximo, hay que ver, si las cifras aumentan o se mantiene en una meseta como se dice, a partir del lunes se verá otra situación seguro, pero mientras tanto nosotros respetando los protocolos, no tratando de tener muchas personas en lugares cerrados, nosotros hemos tratado de ver esa situación, por el momento la decisión es de seguir mientras se pueda, mientras la situación sanitaria nos permita nosotros vamos a seguir., porque fue un año decimos nosotros muy particular, se perdió mucho tiempo debido a la situación, se dejaron muchas gestiones paralizadas, se volvió atrás muchas cuestiones, somos de la ideas que debemos aprovechar mientras se pueda y eso lo estamos haciendo por el lado municipal”. Sostuvo.

Luego agregó:”Por ahí se decía que era contradictorio que no se permita el deporte y que la municipalidad siga funcionando, hay que tener en cuenta lo que se suspendió en esta fase 1 y no tan 1 y medio fase 2, porque no esta muy definido porque hay algunas flexibilizaciones que siguen, el Decreto emitido por Provincia tiene una lista muy larga; las actividades no permitidas son las no esenciales, las juntadas, las reuniones familiares, los deportes, todas las cuestiones que no son muy básicas, nosotros consideramos que el funcionamiento de la municipalidad es necesario, es básico, por eso nos hemos tomamos las atribuciones de seguir funcionando a pesar que hubo algunos comentarios y criticas en esta decisión”.Indicó.

Finalmente Carrizo expresó: “Creemos que el funcionamiento de la municipalidad es algo esencial y fundamental para la sociedad , mientras nosotros podamos lo vamos a hacer”. Concluyó.