Crimen de Pomán: ordenan el arresto de un cómplice de Carrizo

El dato surgió durante la declaración como imputado de Lucas Yael Carrizo: una persona lo acompañó la mañana del martes 7 cuando fue asesinada en su casa Petrona Cristina Centeno (77), por lo que la Fiscalía pidió que se ordene el arresto de este joven que sería amigo del único detenido por el caso.

El sábado a la noche, cuando Carrizo finalizó su declaración, los investigadores se quedaron sorprendidos no solamente porque confesó el homicidio sino porque introdujo en la escena del crimen a otra persona. Este sujeto, cuyos datos no se revelan para no entorpecer a la investigación, había estado compartiendo bebidas alcohólicas con Carrizo en las horas previas al terrible asesinato.

Según trascendió, el nuevo sospechoso habría ayudado a violentar la puerta de ingreso de la casa de Centeno. Carrizo había intentado violentar la puerta con un machete pero se rompió por lo que su amigo le dio una patada para poder dejar librado el acceso a la vivienda.

De acuerdo con el relato del imputado, Centeno reconoció a su amigo y le pidió “por favor” que se vaya. Acto seguido, Carrizo le habría asestado dos puntazos en la nuca a la anciana quien cayó al suelo.

La intención del sujeto era prender fuego la vivienda pero no conseguían elementos por lo que le pidió a su acompañante que fuera a buscar algún combustible. Éste se marchó y no regresó. Carrizo se quedó solo en la casa y tras seguir atacando a la mujer salió de la casa con dos monederos. Horas más tarde un vecino encontraría el cadáver de la anciana y se le daría aviso a la policía local y a la Fiscalía.

Esta persona mencionada por el único detenido fue citada posteriormente para declarar como testigo en la causa, informaron fuentes judiciales. Fue una de las personas que habría estado bebiendo alcohol con Carrizo antes de que se fuera a la casa de Centeno.

Con este dato aportado durante la indagatoria y otros elementos que surgieron de averiguaciones, la fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial, Soledad Rodríguez, pidió que se ordene el arresto de esta persona.

Personal policial llevaba a cabo anoche allanamientos para arrestar al sujeto y se esperaba conseguir el secuestro de objetos.

El crimen de Centeno tiene como principal sospechoso a Carrizo (18) quien está imputado por el delito de “homicidio doblemente calificado por criminis causa y ensañamiento”.

Lucas Carrizo no fabula y es imputable

El informe preliminar de la pericia psicológica realizada a Lucas Yael Carrizo (18) da cuenta de que es imputable y que no fabula.

Así lo confirmaron fuentes judiciales consultadas por este diario, quienes señalaron que el informe definitivo estará en los próximos días y será adjuntado al expediente del terrible caso que sacudió a la villa de Pomán.

Carrizo fue sometido el domingo a la entrevista por parte de la perito psicóloga del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF), Miriam Iozzo.

Mañana sería la audiencia de control de detención en el Juzgado de Control de Garantías, a cargo del juez de la Segunda Circunscripción Judicial, Rodolfo Cecenarro.