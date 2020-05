Declaraciones del Intendente Ríos por suspensión de instalación de Antena Telefónica

En la mañana de este día jueves 7 de mayo el Intendente de la Ciudad de Belén Daniel Ríos, se refirió ante la prensa sobre la suspensión de la instalación de la antena de telecomunicaciones que sobre el particular dijo: “Existe la posibilidad de mejorar la tecnología para el futuro, porque cuando uno toma este tipo de decisión, yo pensaba que con esta antena los hijos de las personas iban a tener un internet de alta velocidad, que íbamos a tener mejores comunicaciones”. Indicó.

“Siempre nos hemos quejado del servicio de Claro, que es una porquería decíamos todo el mundo, que tiene el servicio este, inclusive yo reniego día a día, o sea nunca hemos intentado poner esta antena para hacerle daño a alguien, lo hemos hecho con el afán de avanzar desde el punto de vista tecnológico, pero hay personas que han ido y le han dicho a todas los vecinos que en dos años se van a morir de cáncer y eso sin ningún fundamento, aparte de esto seguramente me van a culpar a mí”. Explicó.

“Me llamaron de la Nación y de la Provincia no pidiéndome, yo creo que ha sido más en tono de orden de que pongamos y que aprovechemos, esta era la oportunidad por el tema de la pandemia de mejorar las comunicaciones y muchos servicios que se pueden dar, pero a veces pueden más aquellas personas que quizás bajo qué fundamento no ha permitido que esto se dé, quien pierde no es el empresario, porque lo mismo va a cobrar, seguramente el municipio se va comer un juicio por no permitir, pero yo a esto lo voy a informar a la provincia, me duele un poco, porque por ahí las personas que han ido y han dicho que nosotros hemos hecho esto para hacerle daño a alguien, jamás haría esto yo bajo ningún punto de vista. Me dicen que la llevemos a la antena para el otro lado del río y si la llevamos vamos a estar en la misma situación; aquí hay antenas que están en medio de la ciudad, ustedes saben donde están y nunca ha pasado nada, yo ahora lo único que digo públicamente que estas personas que han impedido se hagan responsables después de la decisión que han tomado y de la forma irresponsable que han ido y le han dicho a los vecinos de esta situación”. Subrayó.

Luego agregó Ríos: “No lo quieren poner, yo no tengo ningún problema, la decisión de los vecinos de ahí, aparte no es que han ido y la han puesto en cualquier lado, han alquilado una propiedad privada o sea las personas dueñas de este terreno se deben haber asesorado y para mayor seguridad yo me voy a tomar el trabajo de traer expertos para que conversen con la gente y les expliquen lo que significa las cosas a favor y que saquen todas las dudas o sea con que la monten a la antena no era que ya iba a empezar a funcionar era simplemente la estructura, pero ya he visto que ya han entrado las cuestiones políticas y en ese tema yo no voy a entrar, ya han aparecido políticos, yo voy y le informo mañana al Gobernador, ha sucedido esto como que me ha pedido la gente de la provincia vean ustedes que van hacer porque yo no quiero tener problemas”. Señaló.

“Me duele un poco porque le hemos privado a todos los jóvenes, a veces pienso muchos chicos quieren estudiar y el tema de las universidades a distancia con el tiempo se va aumentar, cualquier vecino de acá de la ciudad de Belén va a poder estudiar desde su casa, se va a recibir, va a ser profesional desde su casa, pero necesitamos tener la tecnología, entonces su papá no va a tener que ir a pagar un alquiler, no va a tener que ir a pagar nada, su hijo estando dentro de su hogar va poder estudiar, va a poder trabajar porque en Buenos Aires todo el mundo está trabajando en forma remota y eso es el beneficio que trae esta tecnología, aparte está instalada sobre la fibra óptica, era un combo perfecto para tener la mejor tecnología en base a las comunicaciones que necesitamos para seguir progresando, quizás tengan razón pero estuvo en mi de obrar de buena fe y traer lo mejor para la ciudad de Belén”. Enfatizó.

En el mismo sentido señaló: “Como digo esta antena se ha venido peleando desde hace más o menos 4 años ha sido largo el camino recorrido para lograr que se instale y no se ha podido dar, pero yo les pido que reflexionemos, veamos y sino vamos a seguir en el estado que estamos y yo creo que eso no es beneficioso, cuando podríamos brindar mejores servicios y mejores posibilidades a los chicos que estudian. En el futuro teniendo estas posibilidades de mandar un paciente le hacemos una tomografía aquí y un profesional en Córdoba puede decir si lo tenemos que trasladar o no y hay muchas cosas que pueden mejorar, mejorar todo el sistema de internet y todas las cosas nuevas que hay desde el punto de vista tecnológico, eso es lo que yo pienso pero también quiero ser respetuoso de las dudas que tiene la gente y también es entendible de que genere un poco de miedo, pero a esto hay que resolverlo, esto también me hace acordar aquello que la alumbrera nos iba a matar a todos de cáncer y ya han pasado 20 años y donde están los que decían eso, nos han metido el miedo y todo esos mitos han quedado descartados totalmente”. Añadió.

Por último dijo: “Ese tema quería plantearlo voy a ver qué es lo que continúa para adelante, pero si he dado la orden de que no se haga más ningún tipo de trabajo y también las personas responsables que han andado en este tema, yo quiero que den la cara, que hagan las prestaciones que han dicho que van hacer, tanto al municipio, porque hasta el momento a mí no me ha llegado ninguna nota”. Aseguró.