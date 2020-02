Defensa Civil Municipal asiste a vecinos afectadas por las intensas lluvias

El Director de Defensa Civil de la Municipalidad de Belén, Emilio Rodríguez señaló este lunes sobre las actividades llevadas a cabo en esta ciudad, debido a las intensas precipitaciones que se produjeron durante varios días.

Al respecto comentó: “Desde que comenzó la lluvia el día viernes comenzaron con las guardias activas, estuvieron trabajando todo el tiempo el equipo de defensa civil. El viernes por la noche intervinieron en dos casas de familias, una ubicada en el B° 25 viviendas y la otra en el B° El Medio, que se le había inundado el patio y el agua ingresaba por las puertas hacia adentro de sus hogares por lo que hubo que trabajar con palas para hacer las canaletas necesarias para poder sacar el agua a la calle”.

En lo que respecta a la ruta nacional 40 Rodríguez señaló: “En horas de la tarde, noche y madrugada se estuvo trabajando junto con la Unidad Regional de Policía N°3, hubo mucho desprendimiento en diferentes sectores, una gran preocupación por el tema de la humedad, la lluvia que no cesaba en ningún momento, así que estuvimos en contacto con Álvarez de Vialidad Nacional y hasta último momento estuvimos especulando si se cortaba o no la ruta, pero éramos conscientes lo que iba a generar esto debido al festival en la localidad de la Puerta de Corral Quemado, la mayoría de las personas que iban a regresar a sus hogares en esta ciudad, así que no fue necesario cortar, igualmente se ha trabajado, se ha señalizado en algunos sectores. A primera hora de la mañana personal de Vialidad Nacional ya estuvo trabajando pero hay que tener mucha preocupación porque el desprendimiento es constante, la máquina limpia la piedras de la ruta pero luego vuelven a caer debido a la intensa lluvia que está cayendo, es cuestión de tener mucha precaución pero está habilitada la ruta 40. Sobre la ruta provincial 46 estuvimos en contacto con Vivero de Vialidad de la Provincia, están trabajando arduamente en la localidad de las Barrancas donde la sugerencia es no viajar por ese sector si no es muy necesario porque el río está crecido, las máquinas están trabajando junto con la de la Municipalidad pero esto hace que se dificulte mucho el tránsito por ese sector”.Añadió.

Volviendo al tema de la asistencia a los hogares de la ciudad de Belén, expresó que, “En la mañana de este lunes estuvimos recibiendo vecinos que se acercaron por la oficina de Defensa Civil para solicitar plástico (nylon) por ese motivo me reuní con el Director de Desarrollo Social, Sebastián Ortiz Díaz y hemos organizado un equipo de trabajo en conjunto para que a partir de las 14:00 horas visitemos las 14 familias en diferentes sectores para colocar el plástico en los techos de sus hogares y hasta que no cese estas lluvias mucho más no se va a poder hacer, pero si como para frenar que siga humedeciendo o entrando agua a sus hogares”.Comentó.

En ese mismo sentido afirmó: “Esto no nos tomó mucho de sorpresa, porque sabemos que por algunas construcciones ya tienen varios años por eso estamos trabajando, que la sociedad se quede completamente tranquila, el personal de Defensa Civil el viernes prácticamente se ha amanecido, en la noche de este domingo también, estamos trabajando, vamos a seguir visitando hogares, la línea de comunicación de Defensa Civil sigue abierta para todo lo que es sugerencia, pedidos, para ayudar a los queridos vecinos”.