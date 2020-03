Delegación de Defensa del Consumidor Belén realizará Inspecciones

En la Municipalidad Funciona la Oficina de Defensa del Consumidor, donde se recibe reclamos de consumidores finales por compra de productos o contrataciones de servicios, por donde se tramitan las soluciones para consumidores que vieron afectados en sus derechos. Belén-Info.com dialogó con la encargada de la oficina de Defensa del Consumidor la Doctora Dra. Jesica Karina Araya, quien expresó: “Esta oficina cumple la función de recibir los reclamos de consumidores y usuarios, originados en una relación de consumo, a que nos referimos con esto, que no cualquier persona puede venir a efectuar el reclamo en esta oficina sino solamente un consumidor final o un usuario, es decir las personas que adquieren bienes o productos de proveedores o comercios, o bien las personas que contratan servicios. En el caso de personas que adquieran productos para luego insertarlos en el mercado que le genere lucro, en ese caso no somos competentes, por ejemplo los que compran bolsas de harina de un supermercado para luego fabricar pan y revender, no es consumidor final, entonces no sería un área competente para atender este reclamo. Todo de acuerdo y conforme a la ley de Defensa del Consumidor que es la 24.240 y la Ley del Lealtad de Competencia Comercial, en torno a esas leyes es que se firma un acuerdo de cooperación con la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor que depende del Ministerio de Producción de la Provincia, es decir nosotros somos una Delegación de Defensa del Consumidor de la Provincia y el Municipio en cooperación para poder brindar una solución a consumidores y usuarios que vean afectados sus derechos, coopera con la Provincia designando profesionales idóneos para atender estos reclamos y designar personal administrativo necesarios para poder llevar a cabo y y tramitar los reclamos recibidos”. Señaló.

“Es una oficina que se trabaja bastante, cada día crece la demanda del asesoramiento, el año pasado hemos tenido más de 100 expedientes formados y fuera de eso asesoramiento a personas que no han llegado a presentar el reclamo por escrito, sino que viene y se asesoran y después ellos tratan de solucionarlo de acuerdo al asesoramiento recibido”.Aseguró.

Luego agregó: “El trámite del reclamo por escrito se realiza cursando una nota dirigida a la Directora de Defensa del Consumidor que actualmente es la Dra. Florencia Agüero Birocco, al cual nosotros formamos un expediente y le asignamos una numeración y luego nos encargamos de fijar una fecha de audiencia de conciliación que es de carácter obligatorio y del cual se notifica al denunciado, se notifica del tener del reclamo y fecha de audiencia, para que en ese momento e presente, personalmente o a través de un representante que tenga un poder especial y se presente el denunciante donde se le brinda un espacio, para que puedan llegar a un acuerdo y solucionar la cuestión en conflicto y generalmente el 90% de los casos se llega a un acuerdo”. Indicó.

“Hemos recibido reclamos de toda índole, desde productos o artefactos defectuosos, por ejemplo de productos que se han adquirido en comercio y que se presentaron para el servicio oficial y le demoraron, o por el tema de la energía eléctrica cuando hay una sobrefacturación, si bien esta la oficina del ENRE en nuestra ciudad, pero generalmente la mayoría de las personas se dirigen a esta oficina porque tiene una respuesta más agilizada”.Afirmó.

“También recibimos personas que vienen de Andalgalá porque en ese departamento no existe una oficina de Defensa del consumidor, viene gente de Londres y de personas del Norte nuestro Departamento”.Añadió.

En su parte final decía: “Estamos trabajando arduamente, ahora en un proceso de reorganización porque el último convenio que hemos firmado, la Provincia nos ha traspasado más facultades, como de poder hacer inspecciones en comercios, sobretodo en supermercados de la ciudad de Belén en el tema de exhibición de los precios, que por ahí la gente va y no están exhibidos los precios en las góndolas o difieren en el precio cuando se abonan en caja, este año queremos comenzar a realizar esas inspecciones”.

Por último Araya dijo: “Nuestra oficina esta ubicada en calle Rivadavia esquina Lavalle planta alta, dentro lo que es la Dirección de Renta Municipal, no sabemos hasta cuándo vamos a estar en este lugar, por el hecho de que se trata de una oficina que no tenemos demasiado espacio para llevar a cabo las actividades de esta área, pero por el momento estamos en este domicilio”. Los horarios de porque se trata de una oficina es de 07:00 a 12:30 de lunes a viernes y también el teléfono que se pueden comunicar es 03835-461503 y el correo electrónica es: [email protected] .