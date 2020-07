Secretario de ATE Belén Delfor Carrizo: “En Corral Quemado cobran el sueldo más bajo creo del Departamento”

El Secretario General del Gremio ATE, Seccional Belén, Delfor Carrizo, en diálogo mantenido este domingo con Belén-Info.com, sobre la situación que están padeciendo los empleados del Municipio de la localidad de Corral Quemado. Esto comentaba:”Fue liquidado el aguinaldo por un lado, con un faltante de los empleados de la Municipalidad de Corral Quemado y por otro lado el personal sigue teniendo un sueldo que ya se pasa de pobreza están en una situación mala un sueldo de $ 13.500, es el sueldo más bajo creo del Departamento y esto ya viene de varios años de lucha, de presentarle nota, de que actualice y no hay forma, porque lo primero que dice, yo tengo gente que está becada, que son hijos de la gente de planta del municipio, pero esas son cosas que los Intendentes, perdón por generalizar, pero que lo agarre aquel que le quepa el mensaje, porque hay muchos Intendentes que a pesar de todo llevan las cosas bastante bien, que se juega por el trabajador y todo lo demás, pero acá en este caso nos dicen, yo para mejorar los sueldos tengo que sacar de las becas y las becas esas son compromisos por el tema eleccionario únicamente”. Sostuvo

“Es una mala costumbre en nuestra provincia, se da en todos lados en los Municipios esa manera de tener becados, tener como un gobierno represor que los mantiene ahí, le voy a dar becas pero votenmé a mí”. Agregó.

“Es triste ver esto, triste ver a los compañeros en esta situación, nosotros somos los representantes de cada trabajador de los municipios y de distintos ámbito donde están afiliados al gremio ATE y para mí esto es muy doloroso”. Añadió.

En otra parte dijo Carrizo: “Ya me cansé de esto, por eso necesito que se haga eco, que pueda llegar al Sr. Gobernador, a la gente del gobierno que puedan tomar medidas para que se transparente de una vez por toda y la gente, la sociedad, pueda ver cuánto llega a cada municipio y que tipo de obras están haciendo, porque esto no da para más, hay muchos Intendentes que se hicieron casas nuevas grandes, que con los hijos que no trabajan y son prestamistas, que tienen autos de alta gama, tiene motos de alta gama y mientras que el trabajar que tiene 35 años de servicio en el Municipio, que se rompió el lomo para la sociedad está en la categoría 10 y cobrando un sueldo de $ 13.500 pesos, es injusto”. Afirmó.

Luego Agregó: “Estamos cansados de tener reuniones con el Intendente Isidro Gómez, hablamos, le planteamos la situación, los delegados que están allá también le hablaron, yo le voy a enviar la fotocopia de los Recibos de sueldo de cuanto están cobrando y de cuanto es el aguinaldo, es un llamado a la dirigencia política del gobierno que trate de tomar medidas porque esto es injusto, es muy doloroso ver así gente que por ahí le viene la boleta de la luz $ 4.000 o $ 5.000 y quedan sin poder dar de comer a la familia y no se puede hablar de una sociedad justa en esto y por ahí me enerva porque a la hora de rendir culto en las misas que se hacen, la fiesta de los Santos o de la Virgen, invocamos muchos pero no somos justos en esto, así que esto es también un llamado para que reflexionemos todos y nos pongamos a la altura de esa gente que está sufriendo mucho. Deben tratar de equiparar todos los sueldos hay municipios que están cobrando arriba de los $ 19.000, $ 20.000 $ 27.000 algunos municipios y es este caso $ 13.500 es injusto”. Subrayó.

Por otro lado dijo: “El que también está bastante flojo es el Municipio de la ciudad de Belén, hay gente que tiene muchos años de servicios están próximos a jubilarse y están en un sueldo muy bajo, están abajo del sueldo mínimo, vital y móvil que es de $ 16.800 y es una municipalidad de primera la Municipalidad de Belén también, entonces que traten de mejorar esto, porque a nosotros no nos gusta como gremio, como Seccional ATE Belén salir a la calle, siempre nos gustó sentarnos en una mesa, pero pareciera que justamente en este momento de pandemia no están los tiempos para nosotros, no nos podemos sentarnos a gusto con los Intendentes, porque no hay oportunidad, dado que siempre andan apurados”. Señaló.

Finalmente el Secretario Gremial Expresó: “Yo entiendo que hay ajustes en la provincia, pero en este caso los Intendentes a casi todos le llega el mismo monto y como hay Municipios, como hay Intendentes que se juegan por los trabajadores y otros que no, por ahí si se ve en estos jefes comunales, se ve fincas nuevas, autos nuevos, para ellos y el trabajador queda en la nada”. Concluyó.