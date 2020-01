Delfor Carrizo denunció maniobras con afiliados de ATE en Pozo de Piedra

El Secretario General de ATE Seccional Belén, Delfor Carrizo este viernes informó a Belén-Info.com que; “Está sorprendido por lo que está sucediendo con los empleados del norte chico, ahora le ha llegado un listado de empleados que se estarían afiliando al sindicato de UPCN, con quien dijo que no tiene nada contra, porque los dos son gremios y tienen afiliados a los trabajadores, lo que si le llamó la atención es que al preguntarle a la gente ellos le respondieron que en ningún momento se afiliaron, ni firmaron ninguna solicitud de afiliación como correspondería en este caso”.

En ese sentido agregó: “Yo estuve preguntando a los trabajadores si se habían afiliado a UPCN porque en el listado aparecían ellos, me contestaron que no, que en ningún momento se afiliaron, son varios, de Las Barrancas, Las Juntas, Cóndor Huasi, Pozo de Piedra, vamos hacer una denuncia penal porque detrás de esta movida está el ex intendente Ramón Guzmán, que anda perjudicando. Yo le pedí permiso al jefe de personal del Municipio para preguntarle a los empleados si se afiliaron a UPCN y me dijeron que si llegarían a cambiar de gremio lo tendrían que hacer todos para estar juntos y no parcializados, ahora si hay un listado y si llega aparecer el descuento en el recibo es porque le falsificaron la firma y eso es un delito”.Afirmó.

A su vez dejó aclarado que, “El descuento todavía no salió en los recibos de los trabajadores, porque ese listado lo van a presentar ahora, pero si llegara a descontarse en el recibo es porque les falsificaron la firma, como digo a la ficha de afiliación la tienen que firmar los trabajadores, ahora si realmente los trabajadores hicieron eso tienen que sentarse con nosotros y decirnos que si lo hicieron y pedirnos disculpa porque esta mal hecho, pero si enviaron ya las cosas porque según ellos tienen que enviar para que los afilien y están firmadas les va caer una denuncia bastante grande a estos representantes de UPCN que vienen de la provincia, porque el listado que tengo en mi poder está con las firmas y sellos de ellos y quien los trajo es el ex intendente Ramón Guzmán, lo vieron almorzando con la gente de UPCN en una finca de su propiedad y lo hace porque perdió las elecciones, se siente perseguido, se siente mal. Hoy estuve con el actual Intendente Yapura y me dijo que lo fueron a presionar la gente de UPCN para que tome toda la gente que había dejado Guzmán y yo le dije que no tiene porque recibirlos, porque no son afiliados, es distinto cuando un trabajador está afiliado y paga la cuota societaria”.Añadió.

Ante la consulta si UPCN tiene representante en el norte chico, respondió que no, “Solamente en la ciudad de Belén, pero esa gente que está en Belén es una gente muy pasiva, nosotros hicimos arreglo del aumento juntos con el Intendente Telchi Ríos o sea que no tenemos ningún problema, tampoco anduvieron por el norte ellos, las firmas que están en el listado son de gente que vinieron de la Ciudad Capital y otros de Tinogasta”.Sostuvo.

Asimismo dejó en claro lo siguiente: “Yo voy a respetar siempre la decisión de los compañeros trabajadores, si ellos deciden irse a ese gremio lo voy aceptar, pero que no le roben la firma, en la próxima semana le vamos a estar preguntando a cada uno, de los empleados que son 72 en total, si ellos en algún momento han firmado la ficha para afiliarse a UPCN”.Concluyó.