Delfor Carrizo: “En Belén hay una diferencia de $ 10 a $ 12.000 en relación a los haberes que cobran en los Municipios del norte”

Integrantes del Consejo Directivo del gremio ATE Seccional Belén, dialogaron con Belén.Info.com este martes para dar a conocer importante información relacionada con el accionar del mismo.

El Secretario General de ATE Belén Delfor Carrizo señaló que en el día de mañana 12 del mes en curso se anunció para la provincia de Catamarca, quite de colaboración y luego movilización, en el departamento Belén dijo acá no estamos recibiendo todavía la información, como siempre acá tratamos de no hacer este tipo de movilización porque entorpecemos a quienes trabajan, siempre buscamos la oportunidad de sentarnos en una mesa y poder dialogar, pero hasta esta mañana no pudimos sacar nada en claro hablando concretamente de la ciudad de Belén del Intendente Daniel Ríos,no pudimos sacar nada en claro porque le pedimos que se adhiera el 2% de la antigüedad para poder blanquear la plata que supuestamente quedaron con el Sr. Gobernador, entonces él pone ese dinero en otro ítems el cual no beneficia a ningún trabajador, están cobrando un sueldo de hambre me animo a decirlo y me hago responsable de lo que digo, porque es muy bajo el sueldo con gente que está teniendo 30 años de trabajo y tienen un sueldo muy bajo cuando sabemos que hay la canasta básica está por arriba de los $ 40.000, entonces estos empleados que hacen patria por toda la ciudadanía están empobrecidos y eso para nosotros es preocupante”.Aseguró.

“Conversamos con el Señor Intendente el nos atendió un ratito y nos dijo que teníamos que hablar con el Sr. Rasgido, lo hicimos con este señor y nos dijo que esto ya estaba determinado donde ellos lo van a blanquear por lo cual yo personalmente junto con el Pro Secretario de ATE salimos disconformes y nos encontramos con la gente de UPCN quedamos en reunirnos el viernes para hacer un planteo general”. Añadió.

“Hoy estoy llamando a todos los trabajadores de la ciudad de Belén que nos unamos, que hagamos fuerza no para hacer “quilombo” en la calle simplemente para que hablemos con el Intendente en un plenario donde le planteemos la situación de cada uno, me animo a decir también esto porque año tras año, gobierno tras gobierno se acomodaron bajo las alas de algún partido político cosa que no sirve y negocian la dignidad de los trabajadores por vía de trabajo que no le sirve de nada, porque a la hora que tengan que ir al mercado, que tengan que sacar los medicamentos para sus hijos no les alcanza la plata, entonces hoy por hoy estamos llamando a la reflexión de los trabajadores para que planteemos el día viernes que solución podemos tomar, todos los Intendentes hicieron un compromiso en poner en blanco los $ 5.700 y nosotros estamos pidiendo que lo pongan en la asignación por categoría, porque es la única manera que tengamos una recomposición salarial para el trabajador como lo están haciendo los Intendentes del norte del departamento, por eso hay mucha diferencia de plata, acá en la ciudad de Belén hay una diferencia de $ 10 a $ 12.000 y en algunos casos más en relación a los haberes que cobran en los Municipios del norte, ese es el único reclamo que estamos haciendo”.Indicó Carrizo.

Al consultarle porque no se está consiguiendo lo que están solicitando manifestó: “Muchas veces porque los trabajadores no se juegan por ellos mismos, esto no viene únicamente de esta gestión del sindicato, viene de muchos años donde se presentaban las notas, donde decían hagamos un paro pero para hacer los paros al vicio no sirve, pero por lo menos hacernos escuchar en una mesa, en una asamblea general y no lo están haciendo porque se acomodan, aparte cada Intendente que se paró en la ciudad de Belén los tuvo como conejitos de India para el tiempo electoral, por eso hay tantos becados que van a tener 30 años de servicio y nunca van a poder tener una jubilación digna, eso no es justo, nos es digno para ellos y por ahí dicen yo cobro la beca y me quedo en la casa, pero para que sirve si el futuro no lo tienen asegurado”. Sotuvo.

Por su parte el Prosecretario del Gremio ATE Seccional Belén, Duilio López por su parte expresó: “Cuando hacemos asamblea para tratar temas relacionados a los salarios prácticamente ninguno de los afiliados, se presentan tres o cuatro a veces son más los becados que van a preguntar algo relacionado a sus situación, no tenemos apoyo, en el norte porque tienen un sueldo grande, porque ATE Belén maneja 9 Municipios y todos cobran bien porque cuando hacemos una asamblea están todos los afiliados en todas partes, se reúnen todos, son muy unidos, acá en Belén no tenemos el apoyo de ellos como para decir que vamos a ir a luchar, cuando hablamos con el Intendente nos dice que al otro día se va a reunir con el contador como nos pasó. Hoy venimos amargados por lo que vimos, yo con la categoría 22 en vez de incrementarse el sueldo se me merma $ 340, a la categoría 10 se le va aumentar $ 400.- o sea que los que salen beneficiados con esto son los contratados que se le aumenta como $ 2.200 y la categoría alta como la 24 y los demás quedan ahí nomás, y por eso queremos que vengan los compañeros para que hablemos con el Intendente el viernes para sentarnos a dialogar espero que se ponga la mano en el corazón y acceda a lo que le solicitaremos”, concluyó.