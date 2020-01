Denuncia al intendente de Villa Vil por discriminación

“En mi segundo día de trabajo, el delegado municipal se acercó a mostrarme un mensaje de WhatsApp que le había enviado el intendente en el cual pedía que me retiraran el contrato sin argumentos precisos” expresó. Según narró Ramona, Villagra justificó la medida diciendo que había demasiadas mujeres pidiendo trabajo y que algunas podían ser mantenidas por los padres de sus hijos.

Reyes comentó, que le había pedido trabajo a Villagra porque su situación económica era vulnerable y que él se había comprometido a darle un puesto de personal de limpieza en una escuela por 3 meses. “Le conté que solo vivo con mis hijos, que necesitaba comprar ropa y comida; me echó al segundo día y por medio de un mensaje”, añadió.

Ramona contó que estaba entusiasmada por comenzar a realizar sus labores como ordenanza porque la escuela no contaba con personal de limpieza. Además, detalló que las autoridades de la institución la habían solicitado por medio de notas al Ejecutivo municipal.

Según explicó Reyes, el intendente de Villa Vil suele contratar sin la documentación correspondiente y tampoco provee seguro por accidente laboral. “En nombre del municipio, Villagra llegó a contratar menores de edad” agregó.

“Cada un mes llega y paga a los contratados como si fueran changas” señaló Víctor Reyes, hermano de la cesanteada. Según Víctor, “pareciera que le tienen miedo a Ramón Villagra porque nadie lo investiga”.

En este sentido, los miembros de la comunidad aborigen piden que el intendente se acerque a darles una solución a sus reclamos o, al menos, una respuesta. “Él (Villagra) sale en los medios a decir que hace muchas cosas por nosotros, pero la realidad es otra y nadie lo expone” señaló Ramona.

Además, relató que la cacique de la comunidad y esposa del intendente, Ingrid Aguilar Villacorta, “tampoco se preocupa por Los Morteritos-Las Cuevas”. Según contó Reyes, la cacique no permite que entren médicos a la comunidad aborigen cuando los mismos miembros los solicitan. “Nuestro hijos se enferman o están desnutridos y ella (Aguilar) se enoja si vienen profesionales de la salud porque dice que pueden abusar de nuestros niños” añadió.

Ramona Reyes dijo que el intendente y su esposa abusan de la impunidad “porque se aprovechan de los humildes”.

“Saben que los medios no los van a investigar, que nosotros no contamos con los recursos para salir a hablar. Se sienten intocables. Están en la cabeza de la Municipalidad desde hace mucho tiempo y abusan de eso” expresó angustiada la denunciante.

En este sentido, Reyes también habló del descuido a la comunidad por parte del Ejecutivo.

“Hay ancianos que no pueden salir de sus casas, que viven en una situación tan precaria que no tienen ni un baño en condiciones y Villagra no los visita, no se acerca a preguntarles si necesitan algo”, añadió.

Además, comentó que el intendente ejercía una campaña electoral “con amenazas”.

“Como en ‘Los Morteritos-Las Cuevas’ no ganó, dijo que no nos iba a ayudar, que éramos desagradecidos” acusó.

En este marco, Ramona explicó que hizo un gran esfuerzo para venir hasta la Capital y denunciar públicamente al jefe comunal de Villa Vil.

“Me da bronca porque lo escucho en los programas de radio de Belén halagando su gestión cuando, en realidad, viene una vez por mes” comentó.

Sin embargo, Ramona dijo que todavía espera que Villagra se acerque a explicarle las razones por las cuales le quitó el trabajo.

“Quiero que (Villagra) dé la cara, que venga a explicarme lo que mandó por whatsApp” agregó y finalizó relatando su frágil situación económica.

Según manifestó, el intendente sabía que ella necesitaba trabajar para mantener a sus hijos porque está sola y, sin embargo, él la mandó a pedirle sustento económico al padre de sus hijos.

“Tengo hijos que van a la escuela y me piden que les compre comida o ropa. No sé qué decirles cuando me piden porque no tengo de dónde sacar”, cerró.

Fuente: elancasti.com.ar