El próximo 26 de enero se concretará la primera edición del Desafío Rally MTB La Chilca, la exigente prueba de 60 kilómetros de longitud unirá la cabecera departamental de Andalgalá con el distrito de Aconquija.

La prueba ciclística repartirá $50.000 para las categorías competitivas además de medallas finisher y jersey técnica “desde acá al pie de la cuesta es duro, la cuesta es dura, te pasa factura y cuando uno llega arriba piensa que llega fácil a Las Estancias te das con badenes y subidas, cuando vas flojo de piernas eso te revienta, va a ser una carrera dura pero hermosa” dijo Juan Miguel Benítez, uno de los organizadores del evento deportivo.

Las categorías se dividirán en Elite, Juveniles, Promocionales, Máster A, B, C y D además de la de cicloturismo para quienes no deseen competir pero si de disfrutar de un evento incomparable por su geografía “nos estamos organizando para que haya vehículos de asistencia porque es una carrera dura, puntos de control y abastecimientos exprés en las partes más duras, estará el tema del rastrillo, una campaña de concientización por el tema de los residuos para que no se ensucie y dejemos el lugar como lo encontramos” anunció Benítez quien invitó a los interesados en visitar el facebook Desafío a La Chilca

Cabe acotar que lo biker de las categorías competitivas deberán abonar una inscripción de $850 hasta el 10 de enero, este monto se incrementara a $1.000 hasta el 23 de enero, los que se inscriban el día de la carrera deberán abonar $1.300, las categorías promocionales y cicloturismo deberán abonar una inscripción de $500, se les entregará trofeos y las medallas finisher.