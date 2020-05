Desde el Banco Nación Belén advierten sobre estafas telefónicas

Se registraron estafas telefónicas vinculadas con ofrecimientos de pagos y gestiones o campañas solidarias por coronavirus a nivel país, por eso desde la entidad bancaria recuerdan que bajo ninguna circunstancia se deben otorgar datos personales o realizar operaciones guiadas. Aprovechando la situación ocasionada por el coronavirus, los estafadores solicitan vía comunicación telefónica los datos de cuentas bancarias o bien piden donaciones para enfermos de coronavirus. Por eso Advierten desde la entidad bancaria estas maniobras fraudulentas.

Este viernes 8 de mayo, Patricio Moreno del Banco Nación Argentina, Sucursal Belén, expresó a los medios de comunicación que, “En el transcurso de la semana se registraron muchas situaciones de fraude, por ese motivo informó a la gente que debe tomar consciencia de que tanto el Banco como ANSES no están haciendo llamadas telefónicas para verificar absolutamente nada, porque primero y principal, los archivos siguen con las medidas de seguridad que tiene una entidad financiera por lo que no se llama para corroborar nada. La gente no debe dar datos porque hay personas inescrupulosas que están entrenados para engañarlos y producen una situación que desde el Banco no se quiere porque los clientes pierden dinero”.Aseguró.

En ese mismo sentido agregó: “Esto no solamente les pasa a los jubilados, también a las personas activas ahora con el tema del IFE, este es un bono que se lo puede cobrar por medio de los cajeros automáticos, tiene dos medios de seguridad, el documento de identidad y viene codificado, obviamente eso lo recibe el cliente que es beneficiado mediante su celular o a su mail, en eso queremos advertirles y pedirles precaución porque hay mucha gente que tuvieron ese fraude que dieron el número codificado más el documento y lo cobró otra persona que no es el titular de este beneficio, alertarle a la gente que no de este número, mucho menos el documento, porque a través de esto a nivel nacional esta sucediendo de que lo están cobrando otra gente. Hay lugares donde los cajeros no tienen cámaras, no podemos verificar quien es el que está haciendo esta maniobra no solo acá en Belén sino a nivel País”. Añadió.

Asimismo sostuvo que: “Se producen fraude hacia los abuelos por lo que se les pide a los hijos ocuparse de esto en una era digital adonde hoy se está trabajando y otorgando créditos, tarjetas de créditos, todo por vía digital, entonces que tengan suma precaución con los abuelos, que no den los datos a personas que no corresponde, que los hijos tengan control de sus padres, que los hablen, que si tienen alguna duda las radios tienen los números de teléfonos, en las guías están los números de teléfono del Banco, pueden consultarnos estamos trabajando mucho con esto de los llamados telefónicos de diversas operaciones, no tenemos ningún inconveniente de atenderlos, tratamos de solucionarles a la gente sobre esta situación, que nos llamen, si hay un poco de demora que tengan paciencia porque ahora se están haciendo todas las consultas por teléfono. Que traten de no dar datos porque estamos recibiendo muchas denuncias de fraude y para que no pierdan un capital que muchas veces es lo que tienen para vivir, para comer”.

“Los teléfonos del banco son: 461832 y 461502 desde estos estamos atendiendo todas las inquietudes, si tienen algunas dudas de datos que le están pidiendo no tengan ninguna duda de que nosotros hasta las 2 de la tarde atendemos los teléfonos y vemos la posibilidad de solucionar si es que tienen alguna duda”. Indicó.

Por otro lado manifestó: “Las personas que tienen en el Banco alguna tarjeta para retirarla necesitan turno, porque estamos conectado a un sistema de red en el cual pueden determinar que es lo que tienen que hacer en la sucursal, por ejemplo retiro de tarjeta de débito eso por un lado y también hemos hablado con las municipalidades del norte del departamento porque hay mucha gente que no puede sacar un turno porque no tiene internet, por ello hablamos con todas las municipalidades que tienen internet que se acerquen a la misma y saquen el turno, ya les dijimos los pasos a seguir, así que todas las municipalidades del norte que correspondan a la sucursal Belén pueden hacer el trámite acá siempre que el municipio de le el turno”, concluyó.