Desde las 21 Hs. se juegan las Finales de las Categorías Sub-15 y Sub-20

Se juegan las finales de los Torneos de divisiones Inferiores organizado por la Liga Belenista de Fútbol, este jueves 19 del corriente desde las 21:00 horas en el estadio Club Peñarol.

Por Torneo de la categoría Sub 15 los equipos que se enfrentarán son:

Defensores de Hualfín Vs. Nueva Chicago.

Por el Torneo de la categoría Sub 20, homenaje a Gregorio “Goyo” Medina, jugarán:

San Martín Vs. Nueva Chicago

Cabe destacar la actuación que tuvieron en las dos categorías los equipos del Club Nueva Chicago, quienes llegan a disputar la final tanto en la categoría Sub 15 como en la categoría Sub 20, destacándose de esa manera, lo que no quita también reconocer lo realizado por todos los equipos que participaron en estos torneos.

De esta manera la entidad madre del fútbol de Belén finaliza exitosamente la actividad del fútbol en el corriente año, habiendo llevado a cabo 4 torneos, los dos de inferiores (Sub 15 y Sub 20), fútbol femenino y primera división.

Recordemos que del torneo clasificatorio 2019 de primera división, el Club Peñarol se clasificó campeón y representará al fútbol de Belén en el Torneo Regional de fútbol amateur, el sub campeón San Luis y San Antonio de Belén disputarán el Torneo Provincial de Fútbol.