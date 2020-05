Directora Provincial de Educación Inicial se reunió con Supervisores y Directivos en Belén

Días pasado la Directora Provincial del Ciclo Inicial Nancy Díaz mantuvo una reunir con los directores y supervisores del Nivel Inicial del Departamento Belén, además estuvieron en Belén Directores de otros niveles que tambien mantuvieron reuniones con equipos directivos.

Díaz no comentó: “Nos reunimos con las directoras y las supervisoras de los jardines que corresponde de periodo especial para hacerles llevar el instrumento legal respecto de algunos procedimientos y orientaciones de como va ser el cierre en estos tiempos tan espaciales de cuarentena vinculado con la pandemia”. Señaló.

“En lo referido en los actos que era una gran inquietud que tenían los diferentes jardines, eso quedo claro no se pueden hacer los actos, quedo establecido que, a la vuelta de clase, en el inicio del ciclo lectivo correspondiente al periodo correspondiente al periodo 2020-2021, estaríamos haciendo los actos en ese momento al inicio del nuevo ciclo y tomando especial consideración con los niños de la sala de 5 años que egresan de nuestro nivel y hacen su pasaje a la escuela primarias”.Añadió.

Respecto de alguna fecha para volver a las escuelas , no dijo: “No tenemos fechas definidas de la vuelta a clases y ustedes vieron que las medidas se van tomando semana a semana, día a días, tenemos mucha esperanza a raíz que no tenemos casos de coronavirus en nuestra Provincia, podamos definir en tiempo corta la vuelta a clase”. Afirmó.

Finalmente expresó: “Agradecer en nombre del Ministerio a los docentes que han trabajado en este tiempo tan difícil para todos, como ha sido desarrollar diferentes estrategias en el tiempo de la educación de la no presencialidad y para o cual no estábamos preparados y nos ha tomado de sorpresa y los docentes han puesto mucho compromiso y lo han hecho de manera brillante, hay experiencias, hay experiencias muy lindas para recuperar. Desearles a todos este 28 de mayo, un feliz y diferente día de los Jardines, que no va pasar desapercibido, los niños van a recibir un saludo de los docentes en eso tambien quedamos con las directoras, de hacer llegar un los medios virtuales para todos los niños y niñas como así tambien para los docentes que se desempeñan dentro de la Educación Inicial en la Provincia”. Concluyó.