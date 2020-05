Disminuyó un 40% la producción de uva para vino en Hualfín y Puerta de Corral Quemado

El Agrónomo Julio César Oviedo de Agronomía de Zona de Belén, comentó a Belén-Info.com que estuvieron en el día de ayer efectuando una conclusión con gente de Tinogasta sobre la uva, de lo que está pasando con el mercado, una evaluación de la campaña 2020, llegando a una conclusión donde la disminución de la producción de uva para vino ha sido importante, alrededor de un 40% en las localidades como Hualfín y Puerta de Corral Quemado donde quedaron viñas sin cosechar, no ha sido un año muy favorable y eso es producto de lo que se está viviendo con la pandemia del COVID-19 que ha incidido mucho, el hecho es que en la Puerta de Corral Quemado quedan viñas sin cosechar en un 19% al 20% en planta, no es una situación agradable.

“Quizás algunos se decidirán hacer vino patero pero tiene su costo porque tienen que estar autorizados, ya la gente ha cambiado los paladares y tratan de buscar los vinos que están habilitados, no es tan fácil dedicarse a hacer vino patero, muchos piensan lo contrario pero no es así, después de hacer el vino hay que venderlo tiene una serie de elementos, insumos, envasado, es complejo, difícil. Por ahora la demanda de vino está parada, sabemos que para esta zona hay ley seca, todo es verdaderamente complejo para el sector, vamos a ver que pasa más adelante, después de julio, agosto, pero en este momento la situación es compleja, hay que saberla sobrellevar”.Comentó.

En ese mismo sentido agregó: “Lo que pasó, es que no se podía trasladar la uva hacia las bodegas de Santa María, acá damos gracia que está la bodega municipal de Hualfín que absorbió mucho la producción de la zona sino hubiese sido mucho mayor el problema ya que salvó un poco la producción sino hubiese sido complicado, absorbió la producción hasta donde la capacidad le permite almacenar la uva y lo que no pudo ha quedado en las plantas, esta es una situación que se replica a nivel mundial, los mercados se cerraron, esto se vive en todos lados, todos sabemos lo que estamos viviendo”.Añadió.

Asimismo señaló: “Vamos a ver que es lo que pasa con la nuez, que también no se esta moviendo, no es que no hay compradores, no hay movimiento económico, no hay comercialización, el año pasado era mucho mayor el movimiento económico, todo se debe a lo que esta ocurriendo, hay que tener paciencia y aguantar, no hacerse muchas expectativas este año”. Aseguró.

En su parte final Oviedo expresó: “El tema de la producción de la nuez este año ha sido buena, no digo que excelente, ha sido un año bueno, interesante, buenos porcentajes, buena calidad, buen tamaño, lo que si estamos viendo es que esta un poco demorado el comercio, no se ve muchos compradores, andan algunos pero años anteriores solían andar más, pero con esta situación no pueden ingresar, vamos a ver después como se comparte la demanda, no sabemos que va a pasar más adelante, si la demanda se va a mantener o va a caer, lo mismo ocurre con la pasa de uva que este año hay expectativa en la zona de Tinogasta y poco acá, pero por lo se esta viendo también ha bajado la demanda de la pasa de uva, al haber poca el precio cae. Lo que está sucediendo en Brasil nos arrastra a nosotros también, nadie quiere ir para ahí a dejar, llamase pasa de uva, aceituna, tienen temor de enviar un camión para ese país porque cuando regresa tiene que pasar la cuarentena y con el riesgo de infectarse ya que en ese país, hay muchos casos de la pandemia, no se si desborda pero está en una situación crítica, entonces todo está complicado”.Concluyó.