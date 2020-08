Docentes Autoconvocados: “nos reunimos para manifestar nuestra preocupación con esta prematura vuelta a clases”

Con la presencia del Ministro de Educación de Catamarca en Belén Francisco Gordillo para las entregas de netbooks, un grupo de docentes autoconvocados de Belén, pudieron dialogar con con él y manifestarle la preocupación de la vuelta a clases, sin antes resolver algunas problemáticas edilicia anteriores a la pandemia.

El Profesor Luis Miguel Vega uno de los docentes autoconvocados le dio detalles a Belén-info.com de lo conversado con Gordillo: “Nosotros venimos reuniéndonos con respecto a la realidad docente a la actualidad educativa que tenemos en la provincia, en un principio fue por el tema de la reforma del estatuto , con o que expresamos nuestro parecer por medio de notas, a la Intersindical como al Ministro de Educación del Provincia, dándole a conocer 11 puntos importantísimos que debían ser evaluados y considerados dentro de las tratativas que venían realizando tanto el gobierno con los gremios y manifestando también nuestra preocupación con respecto a la reforma del Estatuto”. Señaló.

“Luego vino el ministro a Belén y nos recibió hace dos meses atrás, en donde le manifestamos nuestro puntos de vista respecto de la reforma y con el tema de la Infraestructuras de las escuelas”. Afirmó.

“Y en el día de las entregas de la netbook tuvimos la oportunidad de hablar nuevamente con el Ministro, en un principio pedíamos respuestas de la notas que habíamos enviado, como así también le pedimos a la intersindical respuestas sobre lo puntos a tratar y nos manifestaron que no se los habían tratado y que estaban con los protocolos para vuelta a clase y con ese parecer también nos reunimos para manifestar nuestra preocupación con esta prematura vuelta a clases, porque si bien algunos establecimientos pueden estar en condiciones para implementar el protocolo, hay otras escuelas que tiene problemas edilicios prepandemia, que tiene que ser resueltos antes de implementar un cierto protocolo y una vuelta a la presencialidad de los chicos a clase”. Sostuvo.

Luego agregó: “Nos dijo que necesitaba que nosotros demostráramos o le sugiriéramos nuestro parecer, así que se predispuso para tener un contacto directo, en eso hemos quedado, lamentablemente el tema de las paritarias va quedar pendiente y dentro de las paritarias va quedar pendiente el aumento del salario docentes y la reforma del Estatuto Docente”. Añadió.

Por oro lado dijo vega: “Hay muchas escuelas en el centro de Belén que no tiene agua por ejemplo, entonces partiendo de esa base ningún protocolo se puede llevar a cabo, podemos tener los insumos necesarios para la higiene, pero si no tenés agua es complicadísimo, esos problemas ya los teníamos antes de la pandemia, ya habíamos empezado las clases con esos problemas”.Aseguró.

“Yo creo que el paso previo a esta vuelta a clases, creo que esta previsto, es que se forme un comité de salubridad en cada establecimiento, donde estén los protagonistas, padres, docentes y directivos, que hagan un sondeo de la escuela y que eleven un informe para decir si esta en condiciones o no de presentarse un protocolo para poder empezar con la presencialidad de ciertos grupos en las escuelas, ese paso todavía no está dado incluso no estuvo conversado”. Subrayó.

“Empezar a consensuar como están las condiciones edilicias para avizorar un protocolo en cada escuela, creo que ese paso es el que debemos empezar a dar, antes de poner una fecha la vuelta a clases. También tendríamos que estar reuniéndonos también para ver cómo nos vamos a reestructurar en cuanto a la carga horaria, porque si solamente hablan de 3 horas de clases, van a priorizar las materias básicas, como lengua y matemáticas en la primaria y seguiremos en la virtualidad las otras materias, pero dentro de un sistema educativo dentro de una escuela es toda una organización interna de horarios de los docentes y personal, para poder llevar a cabo la presencialidad de los grados. Creo que faltan esos pasos todavía para decir volvemos a clase tal fecha”. Indicó.

Por ultimo dijo el docente: “Nosotros lo que fuimos es solicitarle al Señor Ministro, es respuesta de la nota que hace dos meses le habíamos presentado y ponernos a disposición de él, para que aunemos esfuerzos, nosotros del llano de lo que vemos en las escuelas en realidad y él desde el poder de decisión que tiene, para aunar esfuerzos para salir de la mejor manera de esta situación que es problemática para todos, pero teniendo como foco principal los chicos, acá la prioridad son los chicos”. concluyó.