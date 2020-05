Docentes de Belén No al Tratamiento del Estatuto Docente en tiempos de Aislamiento

Docentes de Belén se convocaron para realizar el “Banderazo” convocado por la Intersindical Docente en rechazo de la reformulación del Estatuto Docente durante la Pandemia.

En un número importante de docentes de los diferentes niveles y pertenecientes a los distintos gremios docentes, se convocaron en Plaza Olmos y Aguilera, realizaron una marcha alrededor de la Plaza entonando el Himno Nacional y luego en caravana de vehículos recorrieron calles de la ciudad para culminar en la EPET N°2.

La Docente Nilda de la Fuente representante de ATECA esto decía a Belén-Info.com: “Estamos lo docentes de Belén reunidos aquí en la Plaza, manifestando en contra del tratamiento del Estatuto Docente en tiempos de aislamientos, creemos que no es el momento, porque somos los actores principales que debemos participar en ese tratamiento, así que nuestra protesta es esa, no es el momento de hacerlos, y le queremos hacer entender al Señor Ministro de que no estamos de acuerdo con esto”. Señaló.

“Ahora nos movilizamos por la Plaza, los docentes de Belén estamos unidos todos los niveles desde el inicial, primario, secundario y terciario, todos los niveles estamos acá presente”.Añadió.

“Esta movilización es a nivel provincial y es la respuesta que le estamos dando al Señor Ministro a lo que él manifiesta con el tema de la reforma del estatuto Docente. Lo importante que hay que destacar es que todos los docentes estamos unidos en esto”. concluyó.