Docentes y alumnos de los IES se Movilizaron en Belén

Profesores, Alumnos de los Institutos de Estudios Superiores de la ciudad de Belén, tanto el IES Belén , como del Instituto de Estudios Superiores Virgen de Belén, expresaron el rechazo al traspaso de los IES al Ministerio de Ciencia y tecnología. Un importante número de personas se convocaron el en la Plaza Olmos y Aguilera, luego hicieron una recorrida por las calles de la ciudad con bocinazos y pancartas mostrando la disconformidad de esta medida.

Belén-Info.com habló con el Profesor del IES Belén Yamil Baigorria, quine expresaba: “Nos convocamos con los colegas, con los estudiantes con los egresados para expresar nuestro desacuerdo con le traspaso de los IES al Ministerio de Ciencia y Técnica, entendemos que s una medida que se tomó unilateralmente, una decisión importante, estructural que desconoce las posición de la bases, por lo tanto es cuestionable. Entendemos que el traspaso de los IES a la órbita del Ministerio de Ciencia y Técnica implica un lugar de incertidumbre para las carreras docentes, pensemos que los IES nacen como Institutos de formación docente, y pasar a este ámbito de ciencia y técnica deja esto en un lugar de incertidumbre, estamos de acuerdo con la formación técnica, que se propongan cargas técnicas pero no a costo de desmantelar la formación docente, por eso nos estamos movilizando hoy para expresar el rechazo a esta decisión”, Señaló.

Por su parte la Profesora Ingrid Villagra, manifestaba: “Para empezar yo soy docente del IES Belén y estamos acá en repudio a las decisiones arbitrarias que se están tomando con respecto a los IES lo que propone el gobierno es un traspaso de los IES al Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica lo que significa que ya no perteneceríamos el Ministerio de Educación y por otro lado eso implicaría una serie de transformaciones que lamentablemente no nos informaron, porque es una decisión que creemos que es unilateral e inconsulta, que no coincide con las leyes de Educación Nacional y Provincial y no coincide tampoco con la esencia de los IES es que es básicamente una casa de estudios de Formación docente”. Aseveró.

“Nosotros somos las bases y no nos consultaron, nosotros estamos al frente de la educación, los que se vamos adelante en la educación, los que estamos con nuestros alumnos, los que hicimos frente a esta pandemia y salimos adelante, se escucha decir que las clases van a seguir que van a continuar y no vemos razón por la cual deberían seguir, si estuvimos trabajando desde el primer que empezaron las clases”. Indicó.

Continuo diciendo: “No tenemos una información segura, de qué va a pasar con nosotros los docentes que pertenecemos a los IES y que somos formadores de docentes, porque si todo lo que supone implica transformar todas las carreras en tecnicaturas, nosotros no tendríamos razón ser y el gobierno lo que dice es que nadie se va a quedar sin trabajo, pero no sé en mi caso, para qué voy a hacer útil en una tecnicatura, no sé cómo lo voy a llevar adelante, por otro lado pienso y esto es muy personal, el gobernador tal vez tenga una idea de educación y una idea de transformación que está a otro nivel, a otra escala y evidentemente no conoce nuestra realidad, que si no tenemos internet, un servicio de Internet que para lo único que sirve es para mandar un whatsapp, entonces me parece que este debería primero priorizar algunas cuestiones acomodar un poco el sistema para que funcione todo bien y recién ahí empezar”. Afirmó.

Finalmente la Docente dijo: “Por otro lado, no sé porque el Ministro de Educación no está en nuestra defensa, nos deja solos digamos; el Ministro de Educación no está al tanto de que los IES van a dejar de pertenecer a su ministerio, entonces nosotros necesitamos respuestas, que eso también es parte de esta lucha, de poder ser escuchado, pero también de poder ser consultados”. Concluyó.