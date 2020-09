Dra. Marianela Saracho: “Esta semana ha sido muy fructífera en cuanto a poder limitar la circulación”

En la noche de este Domingo 20 de septiembre luego de la reunión diaria del COE Belén se informó la situación epidemiológica de este día y la Dra. Marianela Saracho fue la encargada de comunicarlo. Esto expresó: “Contarles que del total de hisopados realizados ayer, que fueron 24, todos los resultados fueron negativos. Hoy hicimos 8 y soplados más, seguimos en vigilancia epidemiológica, eso quiere decir que todos los pacientes sintomáticos que se acerquen al hospital o que se comuniquen al número del triage, se seguirán las pautas de hisopado y de seguimiento estricto y aislamiento”. Indicó.

“Entender que este cero no es un triunfo, ni tampoco es que ha terminado todo, sino que tenemos que seguir esperando, tenemos muchos pacientes aislados, en seguimiento diario, para ver si aparece algún síntoma. Así que tenemos que seguir con precaución, agradecemos profundamente la colaboración de toda la población durante esta semana, sabemos que ha sido una semana difícil para todos los que estamos trabajando y también para todos en sus casas, quedándose, cuidándose, aceptando esto de los horarios, que sabemos que es difícil, pero bueno, tenemos que seguir cuidándonos, nos queda todavía un tiempo de espera. No tomemos esto como un triunfo, vuelvo a decirlo, es un buen dato, sí, hemos bloqueado, hemos llegado, hemos detectado rápidamente, pero tenemos que seguir expectantes y en vigilancia epidemiológica. Tenemos más hisopados que tomados hoy, que vamos a tener el resultado en el día de mañana”. Afirmó.

Respecto al estado de los casos positivos dijo: “Están bien, todos en sus domicilios, no tenemos en este momento aislados, ni en el hospital, ni en el Hotel Gómez, salvo las tres personas derivadas al Hospital Malbrán, que también están en seguimiento por el equipo de salud de ese nosocomio y están bien, el resto están en su domicilio y en seguimiento continuo por los médicos del hospital en forma telefónica”. Aseguró.

Luego agregó: “Nosotros a partir de los casos positivos que van surgiendo, vamos haciendo hisopados en los contactos estrechos, depende de cada caso que surja, la cantidad de contactos estrechos que tenga, así que en estos últimos días hemos tenido menos, por ahí algunas personas que han respetado más de las normas y demás, entonces han disminuido la cantidad hisopados, pero dependemos de los resultados que lleguen mañana, si vamos a seguir hisopando o no, y si no, vuelvo a decir, a partir de la vigilancia epidemiológica”.

En cuanto a gente Aislada en Londres, manifestó: “En Londres tenemos pacientes aislados, tenemos 33 pacientes aislados, no se ha hisopado a más nadie, los pacientes están en buena evolución, no han presentado síntomas, están aislados en su domicilio, en seguimiento por el equipo de salud de Londres y en el Norte no tenemos aislados en este momento”.

Por otro lado Señaló: “Vuelvo a decir lo que vengo diciendo en los últimos días, somos un equipo, un equipo en el que está todo el equipo de salud, desde los agentes sanitarios, a los enfermeros, al personal de limpieza, los médicos, todos abocados a este plan de contingencia y a estos bloqueos que venimos haciendo y tenemos el trabajo conjunto con el COE, que está Defensa Civil, Policía, el Municipio muy presente todos estos días, la verdad es que nos hemos sentido realmente trabajando en equipo, con el acompañamiento de todas las instituciones”.

Respecto del trabajo coordinado con el Ministerio de Salud de la provincia señaló: “Nosotros nos comunicamos con la doctora Ávila y hablamos más de la situación nuestra, en realidad nosotros discutimos todo el tiempo nuestra situación y seguimos las pautas de trabajo de los expertos, pero bien trabajando en conjunto”.

En otra parte expresó de la responsabilidad del cumplimiento de la etapa de aislamiento: “En esto la responsabilidad de nuestra población es lo más importante, las personas que están aisladas, sé que es difícil el aislamiento, pero es por el bien de sus familias y el resto, así que dependemos de que desde que cumplan en ese aislamiento, nosotros podemos pasar una vez por la casa, podemos hablar por teléfono, pero después son ellos quienes tienen que cumplir, y si alguien sabe que alguien que está aislado salió a comprar o lo demás, tienen que denunciarlo. Pero llamamos a la responsabilidad de la población, creo que en esta o estamos todos juntos y salimos todos juntos, o las cosas se van a empezar a complicar”. Subrayó.

“Esperemos seguir así vuelvo a decir, esta semana ha sido muy fructífera en cuanto a poder limitar la circulación, eso ha limitado la cantidad de personas que se fueron sumando. Y bueno, llamar a la población al cuidado, al uso del tapabocas, el barbijo, a la higiene de manos a la distancia, a no hacer fiestas, a no hacer reuniones, solo estar con nuestro núcleo familiar, a no compartir utensilios, a ser responsables y si tienen algún síntoma o han estado en contacto con alguna persona que es positiva o está aislada, se comunican al número del triage y nosotros nos ocupamos de guiarlos, a ver si es necesario hacer un hisopado o aislara o nada”, afirmó.

Por último, a la consulta si van a trabajar en el día de la Sanidad dijo: “Si, Nosotros estamos, no hemos tenido, van a hacer 14 días el martes que estamos un sin fin de semana, sin día feriado, Estamos trabajando todos para poder contener este brote”.

Finalmente, a la consulta si conocía de un llamado a movilización del personal de salud, Saracho esto contestó: “Sé que hay un llamado a una movilización a nivel nacional, pero bueno, nosotros la verdad, estamos abocados al trabajo en este momento entendemos que los reclamos son válidos, pero en este momento nuestro es de trabajo puntualmente”. Remarcó.