Dra. Marianela Saracho: “Pedirle a la población no relajarse”

La Dra. Marianela Saracho Directora del Área Programática N°11 de Belén, realizó declaraciones luego de la reunión del COE ciudad de Belén. Esto expresaba: “No tenemos resultados positivos a la fecha, no tenemos tampoco pacientes recuerdos porque eran muestras de control y alguna de vigilancia activa, hoy enviamos 12 muestras, la cantidad de personas aisladas en Belén siguen siendo la misma, y de las muestras que se enviaron algunas son de control de pacientes que ya habían cumplido los 14 días así que mañana (por hoy) aguardamos los resultados”. Señaló.

“Tenemos la preocupación que la gente se ha relajado un poco, en el uso del barbijo, la distancia, lo que hemos observado este fin de semana, no respetan del todo las normativas, pedirle a la población no relajarse, no creer que ya está todo terminado, es algo que va a llevar mucho tiempo, tenemos todavía muchas personas aisladas y tenemos casos activos en la ciudad de Belén”. Subrayó.

En otra parte añadió: “Seguir aclarando que estamos en vigilancia activa, eso quiere decir que cualquier persona que tenga dos o más síntomas compatibles conCOVID-19 debe dirigirse al numero de Triage del Hospital (460200) o al número de Defensa Civil, comunicarse y comentarnos lo que les está pasando y nosotros vamos a coordinar con ellos, para si es necesario , hacerles el hisopado o aislarlos y evaluar, esa es la vigilancia activa”.

“Hago un llamado a la población si viajan a Catamarca, en este momento la provincia tiene circulación comunitaria en la ciudad Capital, entonces si viajan deben volver y guardar el aislamiento de 14 días y ser responsables de eso, cada persona que ingresa debe firmar una declaración jurada y saber que debe cumplir esos 14 días”. Afirmó.

Por último Saracho, remarcó: “Seguir con las medidas de prevención, recordemos que no tenemos vacunas, ni tratamientos específicos, lo que si es efectivo es el uso del barbijo, mantener la distancia, la higiene de manos, el no compartir utensilios, no compartir el mate, no compartir botellas, a cuidarnos entre todos y si tenemos dos o más síntomas llamar al número del triage y vemos como seguimos”. Concluyó.