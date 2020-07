Dra. Marianela Saracho: “Sigamos cuidándonos esta lucha es de todos”

La Jefa de Área Programática N°11 de Belén Dra. Marianela Saracho habló con Belén-Info.com para dar detalles de la situación epidemiológica y y la continuidad de medidas preventivas en le marco de esta pandemia. En cuanto a los casos sospechoso que hubo en Belén expresó: “Nosotros lo que hicimos ante este caso sospechoso que fue por contacto con un caso positivo que venía de La Rioja, procedimos al aislamiento de todas personas en contacto con el caso sospechoso, y el casos sospechoso estuvo aislado en nuestro hospital, se hicieron los hisopados correspondiente y se hizo la vigilancia activa, de estas personas, viendo que no aparecieron síntomas, permanecieron todos asintomáticos y los hisopados correspondientes dieron negativos, así que una vez terminados los 14 días de aislamiento cada uno fue dado de alta”. Sostuvo.

Respecto de la Vuelta a la Fase 5, la doctora dio estas recomendaciones: “Ahora tenemos que seguir con mucho cuidado, porque la realidad es que cada vez nos vamos acercando más a volver a esta nueva normalidad, que va ser volver a todas las actividades pero con los cuidados adecuados, el uso del barbijo, la higiene de manos, el distanciamiento físico, y esto es importante porque en algún momento no va haber restricciones para ninguna actividad, al no tener caso positivos registrados en el departamento se pudo avanzar un poco en la flexibilizaciones, pero vuelvo a repetir debemos estar conscientes de que en cualquier momento podemos tener un caso, ojalá nunca pase, pero puede aparecer un caso, y o que nosotros estamos observando en Belén es que mucha gente no está teniendo el cuidado adecuado, se está circulando sin barbijo, sin distanciamiento y eso nos pone en riesgo, porque si llegara a entrar un caso positivo, aparecen un montón de contacto a través de ese caso índice, entonces el cuidado tiene que seguir estando, tenemos que ser conscientes que esta es una lucha de todos, salud y seguridad estamos sobrecargados ya hace mucho tiempo, son 4 meses de trabajo muy intenso, fuera de los horarios de los que estamos acostumbrados a trabajar, en los controles de ingresos, con el centro de abastecimiento, con el control de las personas aisladas, con el hospital dividido o sea tenemos un montón de trabajo extra, pero no alcanza nuestro trabajo solo, necesitamos que todas las personas de nuestra sociedad se comprometan, utilicen el barbijo como corresponde, que se higienicen las manos constantemente, que si vuelven de hacer las compras del supermercado sanitizar todas las bolsas, hagan todas las medidas que se fueron explicando, además la información esta en la pagina de nuestro hospital que se actualiza permanentemente, que no se comparta el mate que es un factor que en Catamarca a genera múltiples contagios a partir del caso índice y la distancia, cuidar esas cosas que eso nos corresponde a cada uno de nosotros, es una responsabilidad de cada persona”. Subrayó.

Luego agregó: “En realidad todos los virus una vez que llega se instala y a medida que van saliendo vacunas van disminuyendo su circulación, y las personas van generando inmunidad, entonces lo que era peligroso en un momento va bajando ese nivel de agresividad del virus, más allá de que salga en algún momento la vacuna y empecemos a generar inmunidad, vamos a tener que convivir con esto, y la característica de este virus que no tienen otros es la alta contagiosidad”. Indicó.

Respecto de la reanudación del transporte a la Capital Provincial: “Con respecto a los casos de Catamarca (Capital) ese foco está controlado, los casos positivos que fueron saliendo posterior al caso inicial, son todas personas que se aislaron desde un principio, entonces eso permite controlar el foco, no hay circulación comunitaria, si todo sigue así seguramente se van a ir flexibilizando otras actividades”. Señaló.

Finalmente comentó sobre el Protocolo que deben cumplir las personas que viajan a la Capital Provincial: “Al día de hoy( por ayer) todas personas que van por salud tiene que pedir un permiso en el hospital, se les hace el permiso de circulación por salud y cuando vuelven no deben aislarse, independientemente del tiempo que hayan estado, siempre y cuando sea por salud, si estuvieron internados en un sanatorio, o fueron para consultas, eso se dispuso ayer desde el COE salud de Catamarca. El resto de las personas que viajan a la Capital por otros motivos, hasta ahora seguimos que si van y vienen en 24 horas para hacer un trámite no hacen aislamiento y si van por más días les correspondería el aislamiento, eso es lo que manejamos a hoy . A la gente sigamos cuidándonos , esta lucha es de todos” concluyó.