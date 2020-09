Dra. Saracho: “Hacemos un llamado a la responsabilidad individual”

La Directora del Área Programática N°11 Belén Dra. Marianela Saracho, anoche luego de la Reunión del COE Belén dio a conocer los nuevos casos positivos de COVID-19 en la ciudad de Belén. Esto comentó a los medios: “Queremos contarles que de los 20 hisopados que enviamos el día de ayer, tres han dado resultados positivos, son casos nuevos detectados en nuestra ciudad, estamos en plena investigación, porque fueron informados hace un rato, así que estamos investigando del nexo epidemiológico, el resto de los pacientes dieron resultado negativo, de los pacientes dieron resultados negativos, aunque nos queda un paciente que dio positivo pero que ya era positivo, o sea que no está recuperado todavía y se va a quedar unos días más para repetir y esperar su recuperación, o sea, tenemos 3 casos positivos nuevos y el otro es solamente que el paciente no está dado de alta. También tenemos cinco pacientes recuperados, 3 de los pacientes recuperados corresponden a los que estaban internados en el Hospital Malbrán, así que eso es una muy buena noticia para nosotros, en total tenemos a la fecha 17 activos, 21 pacientes recuperados, en las camas de aislamiento se encuentran dos pacientes internados y aislados un total de 164, 142 corresponden a la ciudad de Belén, se han dado muchas altas de gente que ha cumplido el aislamiento y 22 a la ciudad de Londres”. Afirmó.

“Le pedimos a la población, que estamos en pleno bloqueo, que por favor, si los llamamos para preguntarles, nos respondan, nos den los datos certeros, porque de eso depende que podemos controlar y entender de dónde vienen estos casos y vincularlos o no con los casos anteriores, así que necesitamos mucho de la colaboración de la población”. Subrayó.

“sobre todo lo más que puedan se queden en sus casas y si salen que salgan lo menos posible y cumpliendo con todas las medidas. En el día de ayer nosotros hemos flexibilizado horarios, actividades, entonces les pedimos responsabilidad en esto, depende de casa uno cuidarse. Están los protocolos establecidos en todos los lugares que han abierto, por favor, respetar los protocolos y sobre todo a evitar las reuniones familiares, las reuniones de amigos, los encuentros que no respetan protocolo, dónde se comparten cosas, por favor evitarlos, estamos en pleno bloqueo, no sabemos cuántas personas estamos aislando, son muchas, así que pedimos la colaboración”. Indicó.

No se retrocederá de fase por el momento

En cuanto si va haber un retroceso de fase, Saracho expresó: “yo creo que no, creo que en este momento tenemos que aprender a ser responsables, veremos a ver qué pasa en estos días, pero la decisión fue ayer esto del cambio de horarios, pero lo que hemos visto, es que los pacientes que aparecen dentro los nuevos contagios y demás, no tiene que ver con que ha salido un restaurante o que hayan ido a un supermercado, si no tiene que ver con fiestas en las casas y demás, entonces pedimos por favor que se eviten esas cosas que se han estado haciendo igual, a pesar de estar en fase 1, a la pesada de hadas restringido al máximo el horario, así que hacemos un llamado a la responsabilidad individual, lo que hacemos a dentro de casa, por favor que sea responsable”. Concluyó.