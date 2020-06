Dra. Saracho: “Hay una responsabilidad que tenemos que trabajar con toda la sociedad, para ir incorporando todas las actividades”

La Directora del área Programática N°11 Dra. Marianela Saracho dialogó con Belén-Info.com y comentó sobre las medidas de prevención que se esta llevando a cabo y aconsejo de cómo seguir cuidándonos para continuar con esta situación de emergencia sanitaria. Esto nos Expresó: “Comentarles que seguimos trabajando en los controles de ingreso al departamento y tratando de pulir algunas dificultades que surgieron en el protocolo de transportistas. Hoy (por ayer) tenemos reunión del COE para seguir con las flexibilizaciones, si bien ayer hubo anuncios del Presidente, estamos esperándolos anuncios de Provincias y en base a eso también armar protocolos, si bien las actividades e van a ir flexibilizando como se hicieron hasta ahora, todas tiene que tener un protocolo, de distanciamiento físico, el uso del barbijo, acá hay una responsabilidad que tenemos que trabajar con toda la sociedad, para ir incorporando todas las actividades pero siempre cuidándonos entre todos”. Aseguró.

Respecto a si hay personas de otras provincias en aislamiento en Belén dijo, “Si, aislaron personas que provenían de otras provincias, que eso marca el protocolo de ingreso a la ciudad, nos marca que cualquier persona que viene de afuera de la provincia debe guardar el aislamiento de 21 días, estos días estuvimos con varias personas aisladas y siguiendo el protocolo haciendo firmar las declaraciones juradas y haciendo el control diario. Se activaron todos los protocolos de ingreso y trabajar con el aislamiento, sabemos que hubo situaciones últimas que hubo gente que ingresó sin seguir los protocolos, pero nosotros pudimos hacer un seguimiento de quienes eran y hacerlos firmar las declaraciones juradas y que permanezcan en aislamiento y bajo control a partir de estos días”. Afirmó.

En cuanto a nuevas actividades a flexibilizar manifestó:”En base a las normativas provinciales vamos a seguir flexibilizando y también generando protocolos, nuestra vida cambia totalmente, antes podíamos estar todos juntos en en distintos lugares, hoy nosotros cada vez que flexibilizamos cada actividad, tenemos que tener un protocolo que permita que no nos ponga en riesgo, si bien es cierto que la provincia no ha tenido casos, seguimos en cero casos, es muy probable que en algún momento haya algún contacto y llegue algún caso, entonces de cómo nos manejemos vamos a tener la consecuencia, si nos manejamos bien con todas la medidas de bioseguridad, va pasar que a partir que en el hipotético caso que entrara alguien positivo, no vamos a tener un montón de enfermos alrededor de ese caso índice, así que a seguir cuidándonos buscando la forma de que todos puedan volver a sus actividades, que puedan retomar sus actividades pero siempre con cuidado, volver a pensar de cómo vamos a volver a retomar esas actividades” Concluyó.