Dra. Saracho sobre reunión del COPE Regional Norte de Belén

Se llevó a cabo días pasados una importante reunión en las instalaciones del complejo turístico Agua Clara, de la localidad de la Puerta de San José, en la que estuvieron presentes los integrantes del COE Regional del Norte del departamento Belén, los Intendentes y representantes de los Municipios del Norte Chico y Norte Grande, además autoridades policiales de la Regional Belén y Hualfin, Gendarmería Nacional, Senador departamental y Jefa del Área Programática N°11 Hospital Zonal Belén, Dra. Marianela Saracho.

Finalizada la reunión la Dra. Saracho realizó las siguientes declaraciones: “Estuvimos acordando algunos puntos en donde se van avanzando distintas flexibilizaciones, distintos puntos que hay que seguir trabajando. Uno de los puntos era acordar y compartir esta información del COE salud sobre el regreso de las personas que viajan a Catamarca que no hacen aislamiento, aclarar también que todo depende de la situación epidemiológica o sea que eso va a ir variando, también se acordó el horario de apertura de lugares de comida, de restaurantes, de bares y el otro punto importante es el de los transportistas que ya lo estuvimos trabajando en Belén en donde tuvimos una reunión con todos los transportistas que salen de la provincia, a fin de socializar el protocolo de transporte y seguir ajustando pequeñas cosas que nos quedan por hacer, las hojas de ruta y los hisopados que se van a empezar hacer de control de transportistas”.

En cuantos a los horarios de cortes de acceso tanto al norte grande, como en la ciudad de Belén y Londres señaló: “eso por ahora sigue igual, es una decisión que tiene mucho que ver con seguridad y su capacidad operativa así que por ahora no se flexibiliza más ese horario, el control va a estar abierto desde la 07:30 horas que es lo que pedía la gente que hace transporte sobre todo de personas que van a Belén por distintos motivos, médicos, laboratorios, así que se acordó un poco más temprano, con los permisos de circulación”.

“Hablando en la reunión de la disponibilidad de personal de seguridad en los controles, donde cada control debe tener alguien de seguridad, y alguien de salud, se ha planteado esta dificultad con algunos de los controles por falta de personal de seguridad, situación que vive la gente de ese sector así que se hizo una nota para solicitarla”.

En lo que está relacionado con los transportistas sostuvo;”El transportista que sale de la provincia no es igual para el que circula dentro de la provincia, no tiene inconveniente, el que sale a cualquier otra provincia vecina al volver debe guardar aislamiento por 14 días o por el tiempo hasta que vuelva a viajar”. Señaló.

“En general para ir de un departamento a otro se hace una autorización las que son de salud se hacen en el Hospital Belén y el resto de autorizaciones por trámites puntuales y demás se hacen en Defensa Civil o en cada municipio y para ir a Catamarca u otros departamentos no es necesario ningún tipo de aislamiento posterior. Se hacen las autorizaciones sobre todo para que cuando lleguen al otro departamento la gente que los recibe sepa de donde vienen y que están autorizados, no generar este tipo de situaciones que no sabemos de donde vienen”.Añadió

Por último expresó: “El día miércoles de la próxima semana se realizará en Hualfín una nueva reunión para tratar el tema transportista locales de lo que es el norte de Belén que salen de la provincia, nosotros el miércoles pasado hicimos una reunión al respecto con todos los que viven en Belén y Londres, este se va hacer con los transportistas que están en las otras zonas del norte chico y norte grande de Belén para acordar lo mismo, firmar las declaraciones juradas, explicar como es el protocolo, acordar los hisopados o sea todos los puntos del protocolo y después vamos a tener una reunión con la gente de turismo local y cultura con los representantes de cada lugar. Ya se había venido trabajando sobre el inicio de ferias y demás a la espera de que se puedan empezar habilitar estas actividades, lo que se va a trabajar es sobre los protocolos de implementación de las mismas. Nosotros también esperamos las decisiones a nivel provincial y a partir de las decisiones a nivel provincia se deciden a nivel local pero tenemos que tener preparado como vamos a trabajar con cada cosa”, concluyó.