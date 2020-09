Dra. Silvia Bustos: “El sistema de salud de Belén está preparado para la contingencia de estos casos”

Actualmente, la ciudad de Belén registra 10 casos positivos de Covid-19 y más de 400 personas se encuentran en aislamiento preventivo obligatorio.

Al respecto, Silvia Bustos, integrante del COE Salud habló sobre la situación epidemiológica de Belén y manifestó que “los casos activos están todos relacionados a sus casos índices, que son transportistas de la misma ciudad; tiene 421 personas que se encuentran en aislamiento obligatorio por ser contacto estrecho de estos casos positivo, y 5 casos sospechosos que están al día de hoy en estudio, son personas que han estado en contacto con estos casos positivo y que se encuentran sintomáticos. Ya se les tomó muestra y han sido enviadas a la ciudad Capital para ser procesadas, en el día de hoy tendremos los resultados y podremos dar a la ciudad de Belén los mismos para las correspondientes acciones en terreno”.

Se considera contacto estrecho a aquella persona que se relacionó con un caso conocido o no como positivo, ya sea en un ambiente social, en una circunstancia de cuidado por razones de salud, o laboral, y sin las medidas de protección y distanciamiento correspondiente.

Con respecto al aislamiento preventivo, Bustos indicó que “la mayoría de las personas optan por el aislamiento domiciliario. Este aislamiento tiene que ser bastante cuidadoso y estricto en relación a que las personas que han sido consideradas contacto estrecho deben permanecer en una habitación solas, y si necesitan transitar por espacios de uso común de la vivienda, como comedor o cocina, deben realizarlo con tapa boca y siempre manteniendo la distancia con el resto de sus convivientes. Otra de las medidas a adoptar es la higiene del baño, más aún si es único en la vivienda y lo tienen que compartir, cada vez que lo use este contacto estrecho o el caso positivo, las medidas de higiene se tienen que profundizar. Después, hay cuidados adicionales que están relacionados más que nada a los utensilios de cocina, que deben ser únicos para esa persona y deben ser lavados cuidadosamente, lo mismo con la ropa, como también la de cama, que debe lavarse con agua caliente, y la persona que manipula la ropa lo tiene que hacer con tapa boca, no se debe sacudir y ser introducida directamente al lavarropas”.

En relación a los otros convivientes de la casa, deben mantener siempre el distanciamiento, a más de 2 metros, con el contacto estrecho o caso positivo, con tapaboca y si se puede evitar el contacto mucho mejor.

“El resto de los convivientes deben permanecer también en aislamiento con esta persona, salvo que el contacto estrecho o caso positivo, esté en una zona de la vivienda donde no tenga contacto con el resto de los convivientes, como es el caso de muchas personas que tienen departamentos o habitaciones en partes traseras de sus viviendas o en planta alta, y no tienen contacto con el resto, sino todas las personas deben permanecer aisladas en el domicilio”, remarcó la integrante del COE Salud.

En cuanto al trabajo que está realizando el equipo del Hospital de Belén, la Dra. Silvia Bustos, expresó que “estamos en permanente contacto. Cuando surgieron los primeros casos sospechosos en la ciudad de Belén, en los primeros días del mes de julio, nos hicimos presentes para poder colaborar y ayudar en la investigación de casos de aquel momento y nos llevamos una grata sorpresa, ya que el equipo del Hospital ya tenía toda la tarea realizada, identificados los contactos, aislados oportunamente, y con una investigación de casos impecable. Al día de hoy es exactamente lo mismo, actuaron en tiempo justo, aislando a las personas que debían aislar y detectándolas a tiempo. Tal es así, que los últimos casos positivos son personas que ya se encontraban en aislamiento y eso nos da la tranquilidad de que la cadena de transmisión se va controlando”.

“Estamos haciendo un apoyo continuo a través de videoconferencias con todo el equipo, pero muy tranquilos, porque están haciendo un trabajo impecable, en el seguimiento de las personas que se encuentran en aislamiento domiciliario, como así también detectando a aquellos que necesitan ser derivados oportunamente a la ciudad Capital. Nuestra realidad geográfica siempre es una limitante para poder realizar derivaciones en tiempo y forma, y como no queremos lamentar ningún fallecimiento, los protocolos establecen que toda aquella persona con factores de riesgo, ya sea por la edad o porque tienen patologías adyacentes, tiene que ser derivadas para su mejor control, y la ciudad de Belén lo está haciendo así, detectando aquellas personas que tienen factores de riesgo y en la actualidad estamos tramitando la derivación de aquellos pacientes con este tipo de circunstancias”, explicó.

Por último, resaltó que “el sistema de salud de Belén está preparado para la contingencia de estos casos y también para hacer el seguimiento domiciliario de las personas que tienen aisladas. Si la situación los llegara a desbordar, desde la ciudad Capital se realizará el apoyo del seguimiento de estas personas, pero tienen todos los elementos necesarios, y el equipo de salud la capacidad, para afrontar este brote que están cursando”.