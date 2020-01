Ec Sapem no atiende al público el lunes

La empresa Energía Catamarca Sapem informó que el lunes 6 de enero próximo no atenderá al público en ninguna de sus oficinas.

El motivo obedece a que es día no laborable según lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Trabajo 36/75.

Por ello, el personal que presta servicio en la empresa responsable de la distribución de la energía no atenderá al público en las oficinas comerciales que se encuentran en diferentes puntos de la provincia.

Sólo prestarán servicio los operarios de las áreas de guardias de reclamo y cuadrillas en que intervienen en situaciones de intervención inmediata.

En relación a la jornada no laborable, desde la empresa aseguraron que se garantizan las tareas normales de las guardias de reclamos y de las cuadrillas para casos de emergencias.