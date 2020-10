El C.D. de Belén declaró la Emergencia hídrica y solicitan a Provincia la financiación de pozos

El Presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad de Belén Miguel Altamirano, comentó a Belén-Info.com, sobre los proyectos aprobados en la sesión pasada del día jueves y que tuvieron su eje en la crisis hídrica que padece Belén. Esto nos expresaba: “Se ha sesionado fundamentalmente sobre temas que hacen a la crisis hídrica, un problema que se reitera en la comunidad de hace muchísimos años, se profundiza en esta época que comienza a hacer un poco calor, hay sectores que están careciendo este vital elemento. Hemos tratado 3 proyectos, en primer término hemos declarado la emergencia Hídrica, hasta que se obtengan respuestas concretas en cuanto infraestructura para la prestación efectiva del servicio de agua potable”, señalo.

“Por otro lado se ha presentado un proyecto para la creación de una brigada de concientización, de asesoramiento para el tema del agua, pero esa brigada puede trabajar sobre otras problemáticas, como el tema del dengue, mascotas, etc. Es un brigada de concientización hacia la sociedad sobre cómo enfrentar distintas problemáticas y también la creación de una brigada de plomeros y ayudantes para ir a visitar los domicilios de los vecinos y esto no va en contra de nadie , ni de aplicarles medidas a nadie, sino para tratar de lograr una óptima utilización del agua. Es frecuente en muchos hogares, porque no está a su alcance o porque no tiene tiempo, no se hagan las reparaciones que corresponden y hay perdidas en las varillas de los depósitos, en flotantes de tanques, o simplemente por no cambiar un “ trompito como se lo llama comúnmente, a la válvula de la salida de agua de griferías y todo eso es increíble pero una gotera que se tenga a lo largo de las 24 horas son muchos litros de agua y multiplicado por una cantidad de viviendas, seguramente que hay un desperdicio de agua muy importante. Lo que queremos es eso que en todos los domicilios de Belén sea óptimo el funcionamiento a lo que hace a toda la distribución del agua, para evitar derroches”. Aseguró.

Por otro lado añadió: “Otra cosa es la concientización en la utilización del agua, es decir de pronto hay que restringir un poco los riegos de jardines, el lavado de veredas, sabía haber días y horarios para el lavado de veredas. Creo que no es un tema de Belén, toda la región esta padeciendo una sequía importantísima y no tenemos garantizado la entrada del agua necesaria para potabilizar”. Indicó.

Finalmente Altamirano manifestó: “Hay un estudio hecho para la construcción de 3 pozos en la ciudad de Belén, nosotros vamos a elevar una nota al Señor Gobernador solicitándole que active los mecanismos de financiamiento de estas obras que serían una alternativa importante para paliar esta situación tan difícil”. Concluyó.