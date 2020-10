El COE analiza permitir las reuniones familiares por el Día de la Madre

El ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, indicó esta mañana que se está analizando la posibilidad de habilitar las reuniones sociales en los próximos días, lo que permitiría que el Día de la Madre, que se festeja el próximo domingo, se pueda celebrar en familia.

En comunicación con Radio Ancasti, Aguirre comentó que hay dos puntos a evaluar por el Día de la Madre. “Por un lado está el pedido de los comerciantes de extender el horario de atención. Esto nos pareció acertado ya que al haber más tiempo se podrá controlar mejor el ingreso de clientes a los locales, así que le trasladamos la medida a los municipios y al menos desde la Capital me informaron que van a extender el horario de atención hasta las 22. El otro tema es el de las reuniones sociales y en ese caso estamos evaluando, aunque no puedo confirmar nada, habilitarlas en los próximos días. Hasta no hace mucho teníamos habilitadas las reuniones y quizás podríamos volver a eso en los próximos días”, señaló Aguirre, quien aclaró que una vez que haya una definición se informara a través del COE.